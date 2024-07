Cuộc đua không cân sức ở phân khúc MPV bình dân

Mitsubishi Xpander vẫn là cái tên thống trị phân khúc với 7.773 xe bán ra trong nửa đầu năm nay, trong khi đó, Suzuki XL7 và Ertiga Hybrid lại lao dốc trước tin đồn bị khai tử.

Theo báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), tổng lượng ôtô bán ra của thị trường Việt Nam trong tháng cuối quý 2 đạt 26.575 xe. Trong đó xe du lịch bán được 19.944 chiếc, tăng 9,37% so với tháng trước đó.

Ở phân khúc MPV bình dân, doanh số trong tháng 6 đạt 3.270 chiếc, chiếm 16,3% thị phần. Nếu đặt cạnh kết quả của kỳ báo cáo trước đó, lượng xe tiêu thụ ở nhóm ôtô này đã có dấu hiệu chững lại, giảm nhẹ 7,7%. Lũy kế nửa đầu năm 2024, cả phân khúc MPV tầm giá 600 triệu đồng ghi nhận 18.944 xe bán ra, dẫn đầu toàn thị trường.

Mitsubishi Xpander vẫn dẫn đầu, Toyota Veloz thu hẹp khoảng cách

"Vua MPV" Xpander đã bất ngờ suy giảm doanh số ngay trong tháng cuối quý 2 sau khi vụt tăng mạnh mẽ vào tháng 5 với 1.236 xe được bán ra thị trường. So với tháng trước đó, doanh số của Xpander đã giảm khoảng 7,7%.

Ngoài tháng 2 do bị ảnh hưởng bởi lịch nghỉ Tết Nguyên Đán, đây cũng là kỳ báo cáo ghi nhận kết quả thấp nhất của Xpander tính đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên với 7.773 xe được bán ra sau 6 tháng đầu năm, Xpander đương nhiên vẫn trụ vững vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng doanh số của phân khúc. Nếu làm một phép tính nhẩm, mỗi ngày có khoảng 38 chiếc Xpander được giao đến tay khách hàng. Điều này giúp Xpander giành luôn vị trí bán chạy nhất thị trường, vượt trên Ford Ranger hay Mazda CX-5.

Mitsubishi Xpander dẫn đầu phân khúc trong nửa đầu năm 2024 Doanh số phân khúc MPV bình dân trong 6 tháng đầu năm (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn tháng 6/2024 Nửa năm Mitsubishi Xpander xe 1236 7773 Toyota Veloz

670 2767 Hyundai Stargazer

542 1116 Kia Carens

368 1847 Honda BR-V

248 1552 Toyota Avanza Premio

178 928 Suzuki Ertiga Hybrid

59 1181 Suzuki XL7

28 1780

Toyota Veloz cũng là cái tên gây chú ý khi doanh số luôn tăng trưởng ổn định từ đầu quý 2. Trong tháng 6, mẫu MPV này bán được 670 xe ra thị trường, tiếp tục rút ngắn khoảng cách với Xpander. Nếu giữ vững được đà tăng trưởng như hiện tại, giữa lúc Xpander luôn có dấu hiệu trồi sụt, Toyota Veloz có khả năng giành được ngôi đầu trong những tháng cuối năm.

Thế nhưng, đó là chuyện của tương lai, còn trên thực tế, kết quả bán hàng trong 6 tháng đầu năm của Veloz vẫn chỉ ở mức 2.767 chiếc, cách biệt khá xa so với con số 7.773 của “ vua MPV”. Dù vậy con số này vẫn đủ để Veloz giữ được vị trí bán chạy thứ nhì phân khúc trước các đối thủ như Hyundai Stargazer hay Kia Carens.

Toyota Veloz và Toyota Avanza Premio. Ảnh: TMV.

Một “ngôi sao” đang lên khác của phân khúc MPV là Hyundai Stargazer cũng ghi nhận tính hiệu tốt kể từ khi ra mắt thêm phiên bản nâng cấp. Trong tháng 6, doanh số của Stargazer đạt 542 xe, tăng hơn 22% so với tháng trước đó.

Đợt cập nhật phiên bản này đã thật sự “cứu” lấy MPV của Hyundai. Nhìn lại quý I, doanh số của mẫu xe này chưa từng vượt qua mốc 80 chiếc/tháng. Thế nhưng chỉ với 2 tháng quý 2 đã nâng tổng doanh số nửa năm lên mức 1.116 xe, cao hơn cả Toyota Avanza.

Tại Việt Nam, mẫu MPV này được ra mắt thêm 2 phiên bản Stargazer X từ tháng 5. Giá niêm yết dao động 489-599 triệu đồng.

Suzuki XL7 tụt dốc, Ertiga Hybrid chung số phận

So với những cái tên thuộc nhóm bán chạy, Kia Carens và Honda BR-V tuy không ghi nhận doanh số tăng trưởng quá vượt trội nhưng vẫn nằm trong nhóm ổn định. Trong tháng 6, Carens ghi nhận 368 xe bán ra thị trường, tăng hơn 25,5% so với tháng 5. Honda Việt Nam cũng bán được 248 chiếc BR-V, giảm nhẹ 8 chiếc so với tháng trước đó.

Honda BR-V. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Lũy kế nửa đầu năm nay, Kia Carens đứng ở vị trí bán chạy thứ 4 của phân khúc với 1.847 xe bán ra thị trường trong khi BR-V vẫn chưa vượt qua XL7, dừng chân ở top 5 với doanh số đạt 1.552 xe sau 6 tháng.

Tuy nhiên với đà lao dốc của như hiện tại của MPV thuộc Suzuki, kỳ tổng kết doanh số tiếp theo Honda BR-V chắc chắn sẽ vượt được XL7. Trong tháng 6, mẫu MPV chạy xăng của Suzuki bán được 28 xe, tăng 86% so với tháng trước đó, nâng tổng lượng xe bán ra sau 6 tháng lên mức 1.780 chiếc.

Từ đầu tháng 5, nhiều nguồn tin cho biết Suzuki Việt Nam đã lên kế hoạch loại bỏ Ertiga Hybrid và XL7 ra khỏi dải sản phẩm, thay thế bằng XL7 phiên bản hybrid. Nhiều đại lý Suzuki trên địa bàn TP.HCM cũng đã không còn nhập thêm, XL7 hay Ertiga mới mà chỉ giảm giá để đẩy hàng tồn. Đây cũng có thể là lý do khiến doanh số của cả 2 mẫu MPV của Suzuki bất ngờ rơi về dưới 3 chữ số.

Doanh số Suzuki XL7 lao dốc trước tin đồn bị khai tử Doanh số Suzuki XL7 trong 6 tháng đầu năm (số liệu: VAMA) Nhãn tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6

xe 450 219 677 391 15 28

Toyota Avanza trong tháng 6 cũng ghi nhận doanh số đạt 178 xe, tương đương mức tăng khoảng 6,5% so với kỳ báo cáo trước đó.

Tuy nhiên lũy kế 6 tháng đầu năm, lượng xe Avanza bán ra thị trường chỉ đạt 928 xe, khiến mẫu MPV này đứng cuối bảng xếp hạng doanh số của phân khúc. Thậm chí, con số này còn thấp hơn trung bình lượng xe Xpander bán ra mỗi tháng.

Nhìn chung, tình trạng giảm nhẹ doanh số này vẫn không quá ảnh hưởng đến thị phần của MPV trên thị trường khi đây vẫn là phân khúc bán chạy nhất với sức mạnh từ Mitsubishi Xpander.

Ở những tháng kế tiếp của năm nếu chương trình ưu đãi phí trước bạ cho xe lắp ráp được áp dụng, MPV bình dân sẽ chịu tương đối nhiều áp lực khi phần lớn các xe trong phân khúc là xe nhập khẩu.