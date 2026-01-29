Cuộc đấu giữa mỹ nam nghìn tỷ và 'chàng thơ' của Trấn Thành

Mỹ nam tiếp theo của phim Tết 2026 không ai khác là Anh Tú Atus. Anh là nam chính trong phim đầu tay đến từ Trường Giang - Nhà ba tôi một phòng. Trong phim, Anh Tú thủ vai Phát, người yêu của An (Minh Anh) trong dự án phim Tết 2026. Sự xuất hiện của Phát được xem là nhân tố chính, thúc đẩy mâu thuẫn giữa hai cha con An. Trong khi ông Thạch (Trường Giang) luôn cố gắng kiểm soát, che chở con gái bằng những nguyên tắc hà khắc, Phát lại luôn tìm nhiều mưu kế, chiêu trò để hẹn hò lén lút An.