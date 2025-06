Cuộc cách mạng chiến thuật ở Real Madrid bắt đầu

Real Madrid từ lâu đã là biểu tượng của chiến thắng, nhưng không phải là biểu tượng của triết lý bóng đá. Trong khi Barcelona gắn bó với tiki-taka, Manchester City trở thành “trường học Pep Guardiola”, thì Real Madrid luôn chiến thắng bằng đẳng cấp cá nhân, bản lĩnh ngôi sao và sự già dơ tại những thời khắc quyết định.

Đó là di sản mà những người như Zinedine Zidane và Carlo Ancelotti kế thừa - những HLV không nhất thiết phải tạo ra một hệ thống hoàn hảo, mà biết cách để hệ thống phục vụ cho các cá nhân kiệt xuất.

Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi. Và Xabi Alonso là người được chọn để viết nên một chương mới.

Chủ tịch Florentino Perez không giấu giấc mơ tái hiện hình ảnh của Santiago Bernabeu - người đã đưa Real Madrid giành cúp C1 đầu tiên năm 1956. Với Club World Cup mở rộng lần đầu tiên được tổ chức vào năm nay, Perez muốn đưa Real bước lên đỉnh thế giới ở giải đấu hoàn toàn mới này. Nhưng để làm được điều đó, ông phải thừa nhận: đội bóng cần một cuộc cách mạng về mặt bóng đá.

Không còn là thời điểm để đặt niềm tin mù quáng vào thiên tài cá nhân. Không còn là lúc chờ đợi Luka Modric và Toni Kroos xoay chuyển thế trận. Những ngày Ancelotti “vỗ tay cổ vũ” từ đường biên đã qua. Real Madrid cần một ý tưởng chiến thuật, một bộ khung rõ ràng - và Alonso được kỳ vọng là người hiện thực hóa điều đó.

Điều thú vị là Alonso không chỉ là một nhà chiến lược trẻ trung, mà còn là một phần trong DNA chiến thắng của Real. Ông từng là mắt xích chủ chốt trong đội hình vô địch Champions League 2014 - người chơi ở vị trí mà sau đó Toni Kroos tiếp quản suốt một thập kỷ. Và giờ, Alonso trở lại, mang theo tư duy hiện đại: kết hợp tính tổ chức của bóng đá Đức, nguyên lý kiểm soát không gian của Pep Guardiola, và cả sự thực dụng kiểu người Basque.

Kế hoạch của Alonso cho Real Madrid không đơn giản. Sơ đồ ông lựa chọn là 4-4-2 có thể chuyển hóa thành 3-4-1-2 tùy vào tình huống trên sân.

Vinicius Junior và Kylian Mbappe - hai cầu thủ cùng yêu thích hành lang trái - sẽ đá cặp như tiền đạo song song. Họ không phải cạnh tranh vị trí, mà sẽ được cấu trúc để bổ sung cho nhau.

Điều này đồng nghĩa với việc những cầu thủ thuần chạy cánh như Rodrygo Goes nhiều khả năng phải rời đi, khi vai trò tạo chiều rộng giờ đây được giao cho các hậu vệ biên. Việc Real theo đuổi Trent Alexander-Arnold là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ ấy.

Tuy nhiên, sơ đồ chỉ là phần nổi. Thách thức lớn nhất với Alonso nằm ở khả năng vận hành.

Các tam giác chuyền bóng, sự chuyển đổi trạng thái, nhịp độ luân chuyển - tất cả đòi hỏi thời gian, sự hiểu ý và tính kiên nhẫn. Trong khi đó, Alonso chỉ có chưa đến một tuần làm việc với đầy đủ quân số trước Club World Cup - giải đấu mà Perez đặt kỳ vọng tối thượng.

Hơn thế, bài toán nhân sự chưa được giải triệt để. Vị trí tiền vệ trung tâm mà Alonso kỳ vọng sẽ có một người đủ khả năng lùi về đá như trung vệ thứ ba - giống cách Busquets từng làm ở Barcelona. Martin Zubimendi là mục tiêu số một, nhưng Real đang thất thế trước Arsenal. Nếu không thể chiêu mộ thành công, hệ thống của Alonso có nguy cơ thiếu trụ cột chiến lược.

Bất chấp những rủi ro, đây là canh bạc mà Perez sẵn sàng đánh đổi. Vì hơn ai hết, ông hiểu rằng Real Madrid không thể tiếp tục sống bằng quá khứ. Những danh hiệu Champions League gần đây phần nhiều nhờ vào tính khí của các ngôi sao kỳ cựu. Nhưng khi Kroos đã giải nghệ, Modric đã lùi bóng, Real Madrid cần một cách chơi mới, một khung xương mới, và một thủ lĩnh chiến lược mới.

Alonso chính là người hội đủ các yếu tố ấy: ông có lịch sử, có triết lý, và có khát vọng định hình lại cả một đế chế. Câu hỏi đặt ra là: liệu Club World Cup có phải là nơi phù hợp để bắt đầu cuộc cách mạng này? Hay đó chỉ là cột mốc quá sớm cho một công trình chưa kịp hoàn thiện?

Câu trả lời sẽ đến rất nhanh. Và nếu Alonso thành công, đó sẽ là khởi đầu cho một kỷ nguyên Real Madrid biết chơi như một tập thể, không chỉ sống nhờ thiên tài. Còn nếu thất bại, sự nghi ngờ sẽ bủa vây - và di sản mà Perez mong muốn viết tiếp có thể lạc nhịp ngay từ những dòng đầu tiên.

