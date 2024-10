Cung Lâm Na ly hôn

Ngày 14/10, tờ iFeng đưa tin Cung Lâm Na thông báo ly hôn chồng người Đức sau 20 năm chung sống. Cung Lâm Na cho biết 2 người chia tay trong êm đẹp. Nữ ca sĩ cũng cảm ơn những người đã ủng hộ cô và ông xã suốt thời gian qua. Ngoài thông báo ly hôn, Cung Lâm Na chia sẻ thêm video với chồng cũ. Trong video, ông xã người Đức đệm đàn cho cô hát.

"Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu bằng âm nhạc và kết thúc cũng bằng âm nhạc. Nó bắt đầu ở Trung Quốc và kết thúc ở Đức. Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ và cùng chúng tôi có khoảng thời gian tốt đẹp trong suốt những năm qua", Cung Lâm Na viết.

Chồng cũ của Cung Lâm Na, tên thật là Robert Zollitsch. Anh là một nhạc sĩ sinh ra ở Đức và yêu thích âm nhạc Trung Quốc từ khi còn nhỏ. Robert Zollitsch đến Trung Quốc để học đàn Cổ Cầm sau đó gặp và yêu Cung Lâm Na. Họ người kết hôn từ năm 2004. Hai người có 2 con chung.

Hai người đã tổ chức một đám cưới đặc biệt tại quê hương Quý Châu. Khi đó, Robert Zollitsch mời hơn 30 người bạn Đức, bao gồm nghệ sĩ và kiến ​​trúc sư đến dự lễ cưới.

Cung Lâm Na sinh năm 1975, bộc lộ tố chất nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 1995, Cung Lâm Na vào khoa thanh nhạc của Nhạc viện Trung Quốc. Sau khi giành giải thưởng tại Tiếng hát tuổi trẻ lần thứ 9 do CCTV tổ chức, Cung Lâm Na nhanh chóng phát triển sự nghiệp.

Năm 2010, Cung Lâm Na trở nên nổi tiếng khắp Trung Quốc với ca khúc Thấp thỏm và người tạo ra bài hát này chính là chồng cũ của cô, Robert Zollitsch. Có thể nói, nếu không có Robert Zollitsch, sự nghiệp của Cung Lâm Na có lẽ sẽ không thể khởi sắc như bây giờ. Thấp thỏm được đánh giá rất cao bởi phải kết hợp nhiều loại giọng khác nhau như từ Kinh kịch Trung Quốc như lão đán, lão sinh, hoa đán... Thấp thỏm thậm chí được mệnh danh “Thần khúc”.

Năm 2023, Cung Lâm Na tham gia Đạp gió (tên ban đầu là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng). Cô lọt top thành đoàn cùng Chi Pu, Ella…

Bốn nữ nghệ sĩ thay đổi thế giới âm nhạc

Cuốn sách Quartet: How Four Women Changed the Musical World của Leah Broad khẳng định chiến thắng của các nhà soạn nhạc nữ để khẳng định vị thế trong lịch sử âm nhạc thế giới.

Là 4 nghệ sĩ độc tấu nhưng những nhà soạn nhạc nữ Ethel Smyth, Rebecca Clarke, Dorothy Howell và Doreen Carwithen lại được cuốn Quartet: How Four Women Changed the Musical World khắc họa như một bộ tứ đầy đam mê với âm nhạc.