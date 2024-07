Củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng thông tin sai sự thật

Tại cơ quan công an, K.L. (sinh năm 1989) và K.B. (sinh năm 1978) đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 28/7, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị vừa triệu tập, củng cố hồ sơ xử lý K.L. (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) và K.B. (sinh năm 1978, trú tại xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai) do đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một số trường hợp trú tại địa phương sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc về lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối tượng K.B. (SN 1978, trú tại xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương rà soát, xác minh, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương liên quan xử lý nghiêm.

Ngày 22-26/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp, trao đổi thông tin Công an huyện Lâm Hà triệu tập, mời làm việc đối với trường hợp K.L, là chủ tài khoản Facebook “A.T.”.

Đồng thời, Phòng phối hợp, trao đổi thông tin với Công an huyện Đạ Huoai triệu tập, mời làm việc đối với trường hợp K.B, là chủ tài khoản Facebook “B.B".

Đối tượng K.L. (SN 1989, trú tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) viết tường trình tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát.

Tại cơ quan công an, cả 2 trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Công an huyện Lâm Hà và Đạ Huoai đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp trên theo quy định pháp luật.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục rà soát, xác minh những trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.