Cục Phát thanh Trung Quốc họp khẩn vì Trương Lăng Hách

Tranh cãi về "tướng quân kem nền" của Trương Lăng Hách trong phim "Trục ngọc" khiến Cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc phải mở hội nghị gấp.

Ngày 3/4, Tân Hoa Xã đã đăng tải thông báo mới của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc yêu cầu dẹp bỏ tư tưởng tôn sùng ngoại hình, thẩm mỹ méo mó khi sản xuất phim. Các cơ quan quản lý nghệ thuật đưa ra yêu cầu đoàn phim phải tập trung vào kịch bản và chất lượng của tác phẩm, hơn là lưu lượng của diễn viên.

Cụ thể, ngày 2/4, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc đã phải tổ chức một buổi tọa đàm về thẩm mỹ lành mạnh trong phim truyền hình. Trong đó, đại diện của các nền tảng nghe nhìn xứ Trung như iQIYI, Mango TV, Tencent Video, Youku cùng các đơn vị sản xuất như Chính Ngọ Dương Quang, Ninh Manh Ảnh Thị, Hoa Sách Ảnh Thị, Trường Tín Truyền Thông đều phải có mặt để tham dự hội nghị.

Tại buổi tọa đàm, các cấp quản lý đã đưa ra vấn nạn sáng tác tiêu cực, theo đuổi xu hướng làm phim "nhan sắc là trên hết", dẫn đến tình trạng diễn viên trang điểm quá mức, trang phục đạo cụ không khớp với tính cách nhân vật và bối cảnh câu chuyện.

Vì vậy, Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia yêu cầu chấm dứt tình trạng "coi trọng nhan sắc quá mức" và "phụ thuộc vào lưu lượng", cần làm cho nhân vật có da có thịt có linh hồn, kịch bản phải là điều được ưu tiên hàng đầu. Hội nghị cũng nhấn mạnh cần thiết lập quan điểm thẩm mỹ lành mạnh, đem lại sự tự tin vào các sản phẩm mang hơi thở văn hóa Trung Quốc.

Cuộc họp khẩn của Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc xuất phát từ việc tạo hình tướng quân của Trương Lăng Hách trong phim Trục ngọc bị đem ra chế giễu.

Nhân vật Tạ Chinh do anh thể hiện bị đánh giá quá sạch sẽ, chỉn chu, tóc gọn gàng trang phục chỉnh tề quá mức. Trương Lăng Hách cũng ít có cảnh chiến đấu ấn tượng, với vóc dáng cao gầy giống thư sinh, anh bị chê là "tướng quân kem nền", "đánh phấn trước đánh giặc sau", "không sợ vỡ trận chỉ sợ vỡ kem nền".

Nhân vật tướng quân của Trương Lăng Hách bị cho là đã bôi nhọ hình ảnh người lính. Nhiều cơ quan ngôn luận của Trung Quốc, cơ quan quân sự cũng đã lên tiếng chỉ trích thẩm mỹ méo mó, đẹp là trên hết của Trương Lăng Hách và đoàn phim. Không chỉ bị lên án tại quê nhà Trung Quốc, hình ảnh "tướng quân kem nền" còn bị truyền thông nước ngoài đưa tin như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc... Có thể nói, sự việc khiến khán giả quốc tế có cái nhìn xấu với nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo Sina, Trương Lăng Hách không trực tiếp bị nhắc tên phê bình, nhưng do nam diễn viên không thể hiện tốt vai diễn tướng quân, khả năng chuyên môn của Trương Lăng Hách vẫn bị chê trách. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng nhận phim trong tương lai của nam diễn viên, đặc biệt là các dự án phim chính kịch, có sự đầu tư lớn, được các ban ngành chỉ đạo sản xuất.

Trương Lăng Hách trở thành trò cười của khán giả không chỉ trong nước.

