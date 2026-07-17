Cục Đăng kiểm dừng đặt lịch qua app

Từ tháng 7, ứng dụng đặt lịch đăng kiểm có thay đổi đáng chú ý. Trước khi đưa xe đi kiểm định, chủ phương tiện cần nắm thông báo mới từ Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Chủ xe không cần đặt lịch qua ứng dụng TTDK trước khi đưa ô tô đi đăng kiểm. Ảnh: Phúc Hậu.

Từ ngày 14/7, Cục Đăng kiểm Việt Nam chính thức dừng phối hợp với ứng dụng đặt lịch đăng kiểm TTDK do Công ty Cổ phần Chuyển đổi dữ liệu Sa Mộc phát triển và vận hành, sau khi hợp đồng giữa hai bên hết hiệu lực. Theo đó, chủ phương tiện không cần đăng ký hoặc đặt lịch qua ứng dụng TTDK trước khi đưa xe đi kiểm định. Người dân có thể trực tiếp đưa phương tiện đến bất kỳ trung tâm đăng kiểm nào trên toàn quốc.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề nghị người dân không tiếp tục làm theo các hướng dẫn, gợi ý đặt lịch trên ứng dụng này kể từ thời điểm việc hợp tác chấm dứt.

Cơ quan này cho biết năng lực phục vụ của hệ thống trung tâm đăng kiểm hiện đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tình trạng quá tải tại các trung tâm đã cơ bản được khắc phục. Vì vậy, khi phương tiện đến hạn kiểm định, chủ xe có thể lựa chọn trung tâm phù hợp và đưa xe đến trực tiếp. Cách thức này được áp dụng trong thời gian chờ ứng dụng mới đi vào hoạt động.

Bên cạnh thay đổi về đặt lịch, quy trình đăng kiểm cũng có thêm nhiều điểm mới từ ngày 1/7, khi Thông tư 30/2026 có hiệu lực. Chủ xe có thể sử dụng thông tin đăng ký xe hoặc giấy hẹn trả đăng ký xe trên VNeID, VNeTraffic, cũng như dữ liệu điện tử do cơ quan đăng ký xe chia sẻ. Những giấy tờ đã có trên hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước sẽ không phải nộp lại.

Mỗi phương tiện cũng được tạo một hồ sơ điện tử duy nhất ngay từ lần đầu được miễn kiểm định hoặc đưa đi kiểm định. Việc này giúp hạn chế sai sót và trùng lặp dữ liệu trong quá trình quản lý.

Với xe thuộc diện triệu hồi do lỗi của nhà sản xuất, phương tiện chưa được khắc phục sẽ không đủ điều kiện kiểm định. Chủ xe phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền chứng minh xe đã hoàn thành việc sửa chữa. Song song với các quy định mới, Cục Đăng kiểm Việt Nam đang hoàn thiện một ứng dụng trực tuyến khác. Nền tảng dự kiến hỗ trợ đặt lịch kiểm định và cung cấp thêm nhiều tiện ích, qua đó đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả đăng kiểm.

Thời điểm ứng dụng mới đi vào hoạt động chưa được công bố. Khi hoàn thiện, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ thông báo trên Cổng Thông tin điện tử và các kênh chính thức.

Ngoài thay đổi về thủ tục, một số chính sách mới còn có thể giúp chủ xe giảm chi phí nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Người dân có thể được miễn lệ phí khi cấp đổi, cấp lại đăng ký xe, biển số hoặc đăng ký xe tạm thời. Lệ phí cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe cũng được miễn nếu thủ tục được thực hiện trực tuyến và dữ liệu liên quan đã được tích hợp trên VNeID.

Với ô tô, lệ phí trước bạ được giảm 50% khi đăng ký quyền sở hữu. Chính sách chỉ áp dụng một lần trong năm và người làm thủ tục phải đáp ứng đầy đủ điều kiện về tài khoản VNeID mức 2, dữ liệu tích hợp và hình thức nộp lệ phí điện tử.

Như vậy từ tháng 7, chủ xe có thể làm thủ tục đăng kiểm với ít giấy tờ hơn, đồng thời được hưởng thêm một số chính sách miễn, giảm phí nếu đáp ứng đủ điều kiện.