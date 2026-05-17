Cục CSGT: Không xử phạt khi đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng

Cục CSGT khẳng định những trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, người tham gia giao thông sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Mạng xã hội xuất hiện một số thắc mắc của tài xế về việc khi lái xe chạy trên đường gặp đèn tín hiệu bị lỗi (nháy đỏ liên tục hoặc đang tín hiệu xanh có bộ đếm thời gian chưa hết lại đột ngột chuyển tín hiệu đỏ…) hoặc trường hợp đèn bị hỏng, có bị xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu hay không.

Giải đáp vấn đề này, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết đối với trường hợp đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng sẽ không xử phạt các trường hợp bị ghi nhận vi phạm qua các hình thức (trực tiếp phát hiện hoặc qua hệ thống camera giám sát).

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có thể phản ánh với lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ trên đường (đối với trường hợp cán bộ CSGT trực tiếp phát hiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông).

Đối với trường hợp phát hiện vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông qua các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hoặc hệ thống camera giám sát, khi nhận được thông báo vi phạm và tới làm việc với bộ phận CSGT làm nhiệm vụ xử lý vi phạm, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có quyền được xem lại toàn bộ hình ảnh, video clip vi phạm để xác định có vi phạm hay không hoặc hệ thống đèn tín hiệu có bị lỗi hay không.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện có thể cung cấp hình ảnh, video clip (từ camera giám sát hành trình hoặc camera giám sát của người dân ven đường…) để chứng minh việc đèn tín hiệu giao thông bị lỗi hoặc hỏng.

Cũng theo Cục CSGT, trường hợp người tham gia giao thông nhận thấy đèn tín hiệu giao thông bị lỗi, hỏng thì có thể thông báo tới Cục CSGT hoặc Phòng CSGT các địa phương qua số điện thoại công khai hoặc qua các kênh thông tin khác.

Đối với Cục CSGT, người dân có thể phản ánh qua điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT (0789388539); inbox qua Fanpage Cục CSGT hoặc qua App VNeTraffic.

Trong Nghị định 168/2024, xác định người điều khiển ô tô vượt đèn vàng hoặc đỏ thì mức phạt sẽ từ 18-20 triệu đồng, đối với xe máy là từ 4-6 triệu đồng, kèm hình thức trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Quy chuẩn 41/2024/BGTVT có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định tín hiệu đèn xanh cho mỗi hướng lưu thông phải duy trì tối thiểu 15 giây. Vì vậy, trong trường hợp đèn chuyển trạng thái quá nhanh, chưa đủ thời gian tối thiểu theo quy chuẩn, người tham gia giao thông có thể đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại.