Cục CSGT: Không nâng mức phạt tại dự thảo Nghị định 168 sửa đổi

  • Thứ tư, 15/4/2026 09:04 (GMT+7)
Cục CSGT khẳng định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn các hành vi vi phạm chứ không nâng mức xử phạt.

Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe đang được Bộ Công an lấy ý kiến Nhân dân.

Đại diện Cục CSGT cho biết dự thảo này không nâng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 168 mô tả kỹ hơn, chặt chẽ hơn một số hành vi vi phạm, chủ yếu về kinh doanh vận tải. Dự thảo quy định xử phạt mới với xe kinh doanh vận tải hợp đồng điện tử, xe nội bộ... (với mức xử phạt tương đương như xe kinh doanh vận tải hiện nay).

Đồng thời, dự thảo quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh được sửa đổi theo quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và một số luật khác (phù hợp với việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan Nhà nước và chính quyền 2 cấp).

Đại diện Cục CSGT nêu dẫn chứng, dự thảo đề xuất quy định thẩm quyền và mức xử phạt tiền đối với một số chức danh thuộc ngành đường bộ (Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Xây dựng thành lập; Giám đốc Sở Xây dựng…).

Một ví dụ khác là dự thảo đề xuất tăng thẩm quyền xử phạt (để thống nhất, đồng bộ với Nghị định 189/2025 quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính) của cán bộ, chiến sĩ Công an đang thi hành công vụ (từ 500.000 đồng lên 7.500.000 đồng), đội trưởng, trạm trưởng, Trưởng Công an cấp xã, trưởng phòng...

Đại diện Cục CSGT lý giải, việc sửa đổi, bổ sung của dự thảo đối với việc nâng mức tiền phạt của cán bộ, chiến sĩ công an đang thi hành công vụ (quy định này đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 theo Nghị định 189/2025) giúp bảo đảm đồng bộ pháp luật.

Đồng thời, việc này cũng giúp người vi phạm đối với một số hành vi có mức phạt tiền thấp hơn 7.500.000 đồng có thể nộp phạt trực tiếp cho cán bộ, chiến sĩ công an đang thực thi nhiệm vụ (xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản), không cần đến kho bạc, ngân hàng hoặc qua cổng dịch vụ công.

Xác minh vụ nữ tài xế xe Mercedes 'cố thủ' sau tai nạn ở Hà Nội

Một vụ TNGT liên hoàn xảy ra ở Hà Nội vào tối 14/4 đang thu hút chú ý trên mạng. Nhiều thông tin lan truyền cho rằng nữ tài xế điều khiển xe Mercedes có biểu hiện không tỉnh táo.

3 giờ trước

Kết quả kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn nữ tài xế

Sau khi gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Doãn Kế Thiện (Hà Nội), cơ quan Công an đã kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với nữ tài xế.

27:1600 hôm qua

Người phụ nữ tử vong giữa đường ray tàu hỏa

Sau vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ ở tỉnh Lâm Đồng, công an đã phát thông báo truy tìm danh tính nạn nhân do chưa xác định được nhân thân.

17:12 12/4/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Minh Tuệ/VTC News

SOS - Lang tre em TP.HCM keu cuu hinh anh

Làng trẻ em TP.HCM kêu cứu

Việc dừng tiếp nhận và điều tiết nguồn kinh phí đỡ đầu trong nước khiến SOS - Làng trẻ em TP.HCM rơi vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng.

Mien Bac chuan bi don mua lon hinh anh

Miền Bắc chuẩn bị đón mưa lớn

Theo dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông.

