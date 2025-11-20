Cục CSGT hướng dẫn cách phản ánh vi phạm giao thông

Do số lượng phản ánh vi phạm ngày càng nhiều và thiếu tính xác thực gây tổn thất nguồn lực, cục CSGT đưa ra một số khuyến cáo cho người dân.

Cục CSGT công khai tổng đài tiếp nhận phản ánh. Ảnh: Công an TP.HCM.

Hiện nay, hàng ngày trên trang Fanpage Facebook chính thức của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT nhận được hàng trăm tin nhắn phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cục CSGT cho biết toàn bộ tin nhắn này đều được tiếp nhận phân loại, gửi cho các đơn vị, địa phương để xác minh, xử lý, sau đó công khai đăng tải trên Fanpage Facebook của Cục và các phương tiện thông tin đại chúng, để nhân dân nắm bắt, phòng ngừa ngăn chặn các vi phạm tiếp diễn.

Cơ quan cũng gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, phối hợp của Nhân dân trong việc cung cấp hình ảnh, clip, thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đó chính là nguồn dữ liệu quý, giúp lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Tuy nhiên, không ít trường hợp người dân gửi các clip, hình ảnh mình không trực tiếp ghi, chỉ “nhặt” từ mạng xã hội rồi chia sẻ lại. Những phản ánh kiểu này thường thiếu tính xác thực, người gửi cũng không chịu trách nhiệm về nội dung, thậm chí có những vụ việc đã được xử lý từ nhiều năm trước nhưng vẫn bị gửi lại nhiều lần.

Cơ quan công an đảm bảo bí mật nguồn cung cấp thông tin. Ảnh: Cục CSGT.

Theo Cục CSGT, việc nhiều cá nhân cùng phản ánh trùng lặp một nội dung, đặc biệt khi không do chính mình thu thập, đã làm gia tăng khối lượng tiếp nhận và xác minh. Từ đó, cơ quan chức năng phải tốn nhiều thời gian xử lý, dẫn đến lãng phí nguồn lực.

Bên cạnh đó, cơ quan cũng bắt gặp một số người dân vì muốn ghi nhận vi phạm đã trực tiếp dùng điện thoại quay phim khi đang điều khiển phương tiện. Hành vi này vừa vi phạm pháp luật, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đưa chính người phản ánh vào vị trí ngược lại.

Do đó để đảm bảo an toàn và tính hợp lý, Cục đề nghị chỉ nên sử dụng camera hành trình gắn sẵn trên xe, hoặc dừng xe tại nơi an toàn rồi mới thực hiện quay chụp. Nếu khai thác trên mạng xã hội, người dân cũng cần tìm hiểu rõ các thông tin về biển số xe, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm… để có thông tin kèm theo.

Khi gửi thông tin vào hộp thư của Trang Fanpage Facebook Cục CSGT, tin nhắn tự động sẽ hiển thị để chỉ dẫn người phản ánh một cách chính xác, bắt đầu từ việc chọn đúng nội dung cần hỗ trợ.

Ngoài ra, hình ảnh hoặc clip gửi về cần thể hiện rõ hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, ưu tiên sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera hành trình của phương tiện và phải kèm theo thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm. Biển số phương tiện vi phạm phải được nhìn thấy rõ ràng.

Đối với việc xác minh xử lý thông tin vi phạm, lực lượng CSGT phải tra cứu dữ liệu đăng ký xe, cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, phối hợp với Công an phường, xã… để xác định chủ xe, sau đó tiến hành mời chủ xe lên làm việc để xác định vi phạm rồi mới xử lý theo quy định.

Cục CSGT giải thích rằng trường hợp chủ xe không hợp tác, trốn tránh trách nhiệm, chỉ đến khi lực lượng chức năng tới tận nhà hoặc phương tiện vướng mắc trong đăng ký, kiểm định thì chủ xe mới hợp tác. Do vậy thời gian tiến hành xác minh, xử lý có vụ việc nhanh, cũng có vụ việc rất chậm.