Cục CSGT: Dùng điện thoại khi lái xe là hành vi đặc biệt nguy hiểm

14 lãnh đạo phòng Công an tỉnh Khánh Hòa về làm trưởng công an cấp xã

Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định về công tác cán bộ. Trong đó bố trí 1 trưởng phòng và 13 phó trưởng phòng công an tỉnh giữ chức trưởng công an cấp xã.