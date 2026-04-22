Cuba và Trung Quốc tăng cường hợp tác dầu khí

Các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Dầu khí (CEINPET) và các nhà địa chất từ Trung Quốc và Cuba đã nhóm họp tại thủ đô La Habana để thảo luận và đánh giá các dự án chiến lược chung, trong đó tập trung phân tích tiềm năng hydrocarbon trên đất liền và phát triển Bộ bản đồ Địa hóa học đầu tiên của Cuba.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, chương trình làm việc giữa nhóm chuyên gia của hai nước cũng bao gồm việc xác định các nguyên liệu thô thiết yếu cho quá trình chuyển đổi năng lượng và nghiên cứu tiềm năng địa nhiệt của Cuba. Theo truyền thông địa phương, sáng kiến này củng cố cam kết của Trung Quốc đối với chương trình kinh tế và xã hội, cũng như chủ quyền năng lượng của Cuba. Hợp tác kỹ thuật song phương bao gồm nghiên cứu các nguyên tố hóa học trên khắp lãnh thổ Cuba và xác định các mỏ dầu khí mới.

Một khía cạnh quan trọng của liên minh này là việc tiếp cận các công nghệ tiên tiến và phân tích trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, những quy trình mà Cuba hiện đang thiếu. Việc gửi mẫu đến quốc gia châu Á này để phân tích khoa học là một đóng góp giúp khắc phục những hạn chế kỹ thuật trong nước và nâng cao kiến thức về địa chất.

Theo ông Enrique Castellanos, Giám đốc địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba, địa chất là mắt xích đầu tiên mà trên đó sự phát triển kinh tế của đất nước có thể được xây dựng, dựa trên tiềm năng đã được nghiên cứu và phân tích trước đó.

Ông Enrique Castellanos cho biết đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng do các lệnh cấm vận và biện pháp hạn chế của Mỹ làm hạn chế nguồn cung, Cuba đang đẩy nhanh chiến lược hướng tới chủ quyền năng lượng, trong đó bao gồm chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, phục hồi các nhà máy nhiệt điện và tăng sản lượng dầu thô và khí đốt tự nhiên trong nước. Trong bối cảnh này, hợp tác quốc tế trở nên vô cùng quan trọng. Theo đó, việc hợp tác với các quốc gia như Nga nhằm khôi phục công suất phát điện và hợp tác với Trung Quốc cung cấp nền tảng khoa học cần thiết để xác định các nguồn tài nguyên trong nước.

Số liệu thống kê cho thấy sản lượng dầu thô của Cuba hiện đạt 40.000 thùng/ngày và con số này chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu tối thiểu cho sự vận hành của nền kinh tế.