Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

  • Thứ hai, 13/4/2026 14:45 (GMT+7)
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đối thoại với Mỹ là khả thi nhưng khó khăn do căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC của Mỹ phát sóng ngày 12/4, Chủ tịch Cuba khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề như di cư, buôn bán ma túy và an ninh, nhưng chỉ trên cơ sở "tôn trọng và bình đẳng".

Nhà lãnh đạo Cuba chỉ trích các lệnh trừng phạt của Mỹ và cho rằng các lệnh trừng phạt này đã làm trầm trọng thêm khó khăn kinh tế của Cuba, đặc biệt là gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu. Mặc dù bác bỏ những tuyên bố cho rằng Cuba đang trên bờ vực sụp đổ, ông vẫn thừa nhận những thách thức đáng kể mà người dân phải đối mặt.

Bất chấp những căng thẳng vẫn tiếp diễn, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh rằng Cuba vẫn sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ "văn minh" và hợp tác với Mỹ.

