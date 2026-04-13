Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Ảnh: Reuters
Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC của Mỹ phát sóng ngày 12/4, Chủ tịch Cuba khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ về các vấn đề như di cư, buôn bán ma túy và an ninh, nhưng chỉ trên cơ sở "tôn trọng và bình đẳng".
Bất chấp những căng thẳng vẫn tiếp diễn, Chủ tịch Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh rằng Cuba vẫn sẵn sàng thúc đẩy mối quan hệ "văn minh" và hợp tác với Mỹ.
