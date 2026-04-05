Cú sốc với người dùng OpenClaw

Từ ngày 4/4, người dùng Claude không còn được dùng gói thuê bao để truy cập các công cụ bên thứ ba như OpenClaw, thay vào đó phải trả thêm phí riêng.

Nhiều người tận dụng "lỗ hổng" trong chính sách gói thuê bao để dùng Claude với mức giá rẻ hơn tính phí qua token thông thường. Ảnh: Hùng Phi.

Anthropic vừa tắt tính năng dùng tài khoản Claude trả phí để chạy các công cụ bên thứ ba. Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/4 ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng OpenClaw và các ứng dụng tương tự.

Theo thông báo gửi tới người dùng, từ nay họ phải chuyển sang gói trả tiền theo lượng sử dụng thay vì dùng chung hạn mức với thuê bao hiện hữu.

"Gói thuê bao của chúng tôi không được thiết kế cho kiểu sử dụng của các công cụ bên thứ ba. Tài nguyên phải quản lý có chủ đích, và chúng tôi đang ưu tiên cho khách hàng dùng sản phẩm và API của chính chúng tôi", Boris Cherny, giám đốc điều hành Claude Code tại Anthropic, giải thích.

OpenClaw bùng nổ người dùng từ đầu năm 2026 nhờ khả năng tự động hóa như quản lý hộp thư, lịch làm việc, hay thậm chí check-in chuyến bay. Tuy nhiên, sức tăng trưởng này cũng tạo áp lực lớn lên hạ tầng Anthropic. Về lý thuyết, người dùng OpenClaw khi sử dụng API của Claude sẽ trả tiền theo token, tức là tính tiền theo mức sử dụng.

Tuy nhiên, các công cụ như OpenClaw và OpenCode trước đây tận dụng lỗ hổng xác thực để dùng gói thuê bao token nhằm truy cập API, với chi phí thấp hơn 5-10 lần so với API thông thường. Gói Claude Max giá 200 USD /tháng, trong khi dùng API trực tiếp với cường độ tương đương có thể vượt 1.000 USD /tháng.

Anthropic sẽ hoàn tiền một lần bằng đúng chi phí gói tháng hiện tại của từng người dùng. Ngoài ra, công ty cũng mở bán các gói sử dụng ghép với mức giá tốt hơn cho những người muốn tiếp tục dùng công cụ bên thứ ba.

Quyết định này phản ánh xu hướng chung trong ngành: tách biệt gói dành cho người dùng phổ thông với gói dành cho doanh nghiệp sử dụng lượng lớn, đảm bảo nhóm dùng nhiều đóng góp tương xứng vào chi phí hạ tầng.