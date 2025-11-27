Cụ rùa sống qua hai thế chiến qua đời

Sở thú San Diego (Mỹ) cho biết Gramma, cá thể rùa Galapagos lớn tuổi nhất tại đây và cũng là một trong những 'cư dân' gắn bó lâu năm nhất của vườn thú, đã qua đời ở tuổi ước tính 141.

Theo Sở thú San Diego, rùa Gramma được sinh ra trong môi trường tự nhiên tại quần đảo Galapagos và được chuyển đến San Diego từ Sở thú Bronx vào năm 1928 hoặc 1931, thuộc nhóm rùa Galapagos đầu tiên của vườn thú này.

Trong hơn một thế kỷ, Gramma sống bình lặng và trở thành gương mặt quen thuộc với du khách nhờ tính cách hiền lành, có phần nhút nhát. Bà rùa này đã chứng kiến hai cuộc Thế chiến và nhiệm kỳ của 20 đời Tổng thống Mỹ, vì thế nhiều du khách gọi vui bà là “Nữ hoàng của Sở thú”.

Sở thú cho biết Gramma mắc các bệnh về xương do tuổi cao và tình trạng đã xấu đi trong thời gian gần đây, trước khi được cho ra đi một cách nhân đạo vào ngày 20/11.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ ký ức lần đầu gặp Gramma khi còn nhỏ và sau đó đưa con cái quay lại thăm rùa già.

Bà Cristina Park, 69 tuổi, cho biết một trong những ký ức sớm nhất của bà là được cưỡi trên lưng một con rùa ở Sở thú San Diego khi mới ba hoặc bốn tuổi - hoạt động không còn được phép hiện nay. Trải nghiệm này truyền cảm hứng cho bà nuôi một con rùa sa mạc và quan tâm tới công tác bảo tồn loài rùa.

“Thật đáng kinh ngạc khi chúng sống qua nhiều biến động đến vậy”, bà nói.

Rùa Galapagos có thể sống hơn 100 năm ngoài tự nhiên và gần gấp đôi trong môi trường chăm sóc. Cá thể lâu đời nhất từng được ghi nhận là Harriet, sống tại Sở thú Australia đến năm 175 tuổi. Harriet được thu thập ở Galapagos năm 1835 và qua đời năm 2006.

Loài rùa Galapagos gồm 15 phân loài, trong đó ba loài đã tuyệt chủng và số còn lại đều ở mức dễ tổn thương hoặc nguy cấp theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Nhiều nỗ lực nhân giống đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ qua, với hơn 10.000 cá thể non được thả về tự nhiên từ năm 1965. Một số phân loài đã thoát khỏi bờ vực tuyệt chủng.

Tháng 4 năm nay, Sở thú Philadelphia chào đón bốn rùa Galapagos con do cặp bố mẹ khoảng 100 tuổi sinh ra - lần đầu tiên trong lịch sử sở thú. Tại Sở thú Miami, rùa Galapagos Goliath cũng lần đầu làm cha ở tuổi 135 hồi tháng 6.