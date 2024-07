Cú phá bóng trên vạch vôi của Olmo nói lên tất cả về Tây Ban Nha

Phút thi đấu chính thức cuối cùng trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh rạng sáng 15/7 (giờ Hà Nội), khi tỷ số đang là 2-1, “Tam sư” tạo ra pha bóng nguy hiểm từ một quả phạt góc. Declan Rice lao vào đánh đầu dũng mãnh nhưng bị thủ thành Unai Simon từ chối. Bóng bật ra đến đúng vị trí của Marc Guehi, người tiếp ứng bằng một quả đánh đầu nguy hiểm khác.

Trong bối cảnh Simon nằm sân sau pha bay người trước đó, tưởng như Tây Ban Nha phải nhận bàn thua và bị cân bằng cách biệt. Song, Dani Olmo có mặt đúng lúc đúng chỗ, đứng ngay trên vạch vôi để cản phá cú dứt điểm bồi, nói không với những nỗ lực cuối cùng của tuyển Anh.

Sau pha giải vây, chân sút 26 tuổi gào lên ăn mừng cuồng nhiệt cùng các đồng đội, cho thấy tinh thần quyết thắng đến cùng của “La Roja”. Tình huống cứu nguy của Olmo phản ánh tất cả về đoàn quân HLV Luis de la Fuente, một tập thể đoàn kết với các cá nhân sẵn sàng hy sinh vì mục đich chung.

Để hiểu về tinh thần thi đấu của “La Roja” tại Euro 2024, Olmo là ví dụ không thể bỏ qua. Cầu thủ thuộc biên chế RB Leipzig khởi đầu giải đấu với một vị trí vững chắc trên ghế dự bị, không thể chen chân vào hàng tiền vệ hay hàng công đội bóng.

Theo Transfermarkt, vị trí sở trường của Olmo là hộ công hoặc tiền đạo chơi sau lưng một số 9 truyền thống. Sơ đồ 4-3-3 yêu thích của HLV Fuente không có chỗ cho vai trò này. Nơi tuyến giữa, Pedri và Fabian Ruiz đá chính và đóng vai trò của hai tiền vệ box-to-box.

Do đó, Olmo ngồi dự bị ở hai trận thắng đầu tiên của Tây Ban Nha tại vòng bảng. Đến khi “La Roja” chắc suất vào vòng trong, chân sút 25 tuổi mới có cơ hội vào sân từ đầu ở lượt cuối, nơi anh góp 1 kiến tạo.

Bước ngoặt đến với Olmo tại trận tứ kết, nơi Pedri dính chấn thương nặng và phải nói lời tạm biệt giải đấu. Ngôi sao này không bỏ lỡ cơ hội khi vào sân thay thế, tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, giúp Tây Ban Nha đánh bại chủ nhà Đức.

Chính khả năng nắm bắt cơ hội của Olmo khiến anh chiếm trọn niềm tin nơi HLV Fuente, khiến chiến lược gia này phải chỉnh lại cách bố trí hàng tiền vệ thành hai người chơi số 6 và một số 10 để ngôi sao 25 tuổi được thi đấu vị trí sở trường ở trận bán kết và chung kết.

Kết thúc giải đấu, Olmo sở hữu 3 bàn thắng và 2 kiến tạo, trở thành đồng Vua phá lưới Euro 2024. Trong trận bán kết và tứ kết, anh đều đóng góp vào các bàn thắng. Đến trận chung kết, cầu thủ Leipzig thực hiện pha phá bóng xuất thần trên vạch vôi.

Từ phương án dự bị, Olmo thường xuyên toả sáng mỗi khi vào sân. Đến khi lọt vào đội hình chính, ngôi sao Leipzig càng rực rỡ hơn nhờ vào quyết tâm chứng tỏ bản thân. Điều đó cho thấy cầu thủ 25 tuổi luôn hướng đến mục tiêu chung của tập thể bất chấp vị thế của bản thân.

Olmo không phải người duy nhất của tuyển Tây Ban Nha chứng minh giá trị dù chỉ là phương án dự phòng. Trong 7 lần ra sân tại Euro 2024, Mikel Oyarzabal chỉ 1 lần ra sân từ đầu ở lượt cuối vòng bảng khi đội bóng của HLV Fuente đã chắc suất vào vòng knock-out.

Song, Oyarzabal lại là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 của “La Roja” trước tuyển Anh ở những phút cuối trận chung kết, trực tiếp đem về chức vô địch châu Âu cấp ĐTQG cho đoàn quân HLV Fuente.

Mikel Merino cũng vậy, cũng chỉ xuất phát từ đầu một lần duy nhất tại giải đấu. Song, tiền vệ này đóng góp bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước đội chủ nhà Đức ở phút 119 tại tứ kết.

Olmo, Oyarzabal và Merino đều là những phương án dự bị nhưng không để điều đó trở thành "cái gai" trong lòng. Họ không cần ánh đèn sân khấu, mà chỉ tập trung làm tốt nhất có thể để cùng đạt được mục tiêu chung, trở thành nhà vua châu Âu.

Liệt kê những cầu thủ từ không được chú ý đến tỏa sáng rực rỡ và góp công lớn vào chức vô địch Euro 2024 để thấy rằng Tây Ban Nha không chỉ có những ngôi sao đá chính như Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Rodri hay Fabian Ruiz.

Đội hình chính của Tây Ban Nha vốn chơi hay và ấn tượng hơn phần còn lại từ những vòng đấu trước. Song, nếu không có các ngôi sao dự bị đáng tin cậy như Olmo, Oyarzabal và Merino, “La Roja” chưa chắc nếm quả ngọt.

Điều đó cho thấy HLV Fuente thiết lập một môi trường nội bộ đoàn kết, với tất cả cầu thủ đều đóng vai trò riêng trong thành công của đội. Bất kể vị thế lớn bé khác nhau, những ngôi sao này chia sẻ chung mục tiêu và quyết tâm chiến thắng cùng nhau.

Trước Tây Ban Nha tại chung kết, tuyển Anh sử dụng đòn đánh quen thuộc, tung vào sân những cầu thủ dự bị biết cách tạo khác biệt. Cole Palmer lần này là người được chọn với bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1.

Ở các trận trước, những người đá chính như Jude Bellingham, Bukayo Saka hay thành phần dự bị như Palmer, Ivan Toney hay Ollie Watkins đều toả sáng khi vào sân thay người, cho thấy chất lượng trên hàng ghế ngoài sân của tuyển Anh.

Điều đó cho thấy các cầu thủ “Tam sư” cũng sở hữu tinh thần chiến thắng bất chấp vị thế trong đội. Giải đấu này, dù bị chỉ trích về lối chơi, tuyển Anh nổi bật với phong cách không bao giờ từ bỏ dù liên tục bị dẫn trước trong các vòng knock-out.

Song, Tây Ban Nha chứng minh rằng quyết tâm chiến thắng nhờ nỗ lực tập thể và khả năng tỏa sáng của các cá nhân bất chấp hoàn cảnh của họ còn lớn hơn so với tuyển Anh. "La Roja" nhấn chìm “Tam sư” bằng chính bài đánh sở trường của đối phương.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.