Cư dân Gladia by the Waters nhận sổ hồng trước thềm Tết Nguyên đán

Chỉ sau 3 tháng mở bán, Gladia by The Waters đã trao sổ hồng cho những cư dân đầu tiên.

Trước thềm Tết Nguyên đán 2026, những cư dân đầu tiên của dự án Gladia by the Waters chính thức nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng).

Sổ hồng trao tay, an tâm chủ quyền

Là một trong những cư dân đầu tiên nhận sổ hồng, chị Nguyễn Thị Thu - CEO Công ty Hagona tại TP.HCM - cho biết việc hoàn tất pháp lý mang lại sự an tâm cho gia đình. “Gia đình tôi chọn Gladia không chỉ vì pháp lý minh bạch, mà còn bởi không gian sống gần gũi thiên nhiên, ba mặt giáp sông, nhiều mảng xanh và hệ tiện ích đồng bộ. Ở đây có sự cân bằng giữa riêng tư và tiện nghi”, chị cho biết.

Chị còn nhận định dự án là lựa chọn cho tầm nhìn dài hạn: “Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, Gladia sẽ trở thành trung tâm trong lộ trình kết nối từ sân bay về thành phố. Với tầm nhìn 2-5 năm, Gladia còn nhiều dư địa tăng trưởng”.

Những cư dân đầu tiên nhận sổ hồng tại Gladia by The Waters sau 3 tháng mở bán.

Chị Mai Sương - một trong những khách hàng nhận sổ đợt này - cho rằng việc hoàn tất pháp lý trong thời gian ngắn là yếu tố củng cố niềm tin vào đầu tư. “Cầm trên tay sổ hồng chỉ sau ba tháng, tôi càng tin rằng quyết định đặt chân đến Gladia là đúng đắn”, chị Sương chia sẻ.

Theo chị, không gian sống tại đây tạo ấn tượng từ những trải nghiệm đầu tiên. “Khu thấp tầng đã hoàn thiện, hình hài dự án rõ ràng. Với lợi thế ba mặt giáp sông, không gian mang lại cảm giác rất thư thái”, chị nói.

Ở góc độ đầu tư, anh Lê Trọng Huấn, nhà đầu tư tại TP.HCM cho biết lựa chọn Gladia by the Waters dựa trên quá trình khảo sát thực tế và đánh giá tổng thể khu vực. “Bên cạnh pháp lý vững chắc, tôi nhìn vào bức tranh hạ tầng đến năm 2030, khi các trục giao thông trọng điểm như cầu Cát Lái, Vành đai 2, Vành đai 3 được triển khai đồng bộ. Gladia đã hình thành và nằm ngay tâm điểm trục phát triển này, dư địa tăng trưởng là có cơ sở”, anh nhận định.

Trước đó, trong giai đoạn mở bán đầu tiên vào tháng 10/2025, dự án gây ấn tượng với sản phẩm thấp tầng ven sông. Điều này cho thấy niềm tin của khách hàng vào năng lực triển khai, nền tảng pháp lý và định hướng phát triển dài hạn của liên doanh Keppel & Khang Điền.

Chất sống tinh tuyển và triển vọng dài hạn

Sự hài lòng của những chủ nhân đầu tiên là minh chứng cho tâm huyết của Keppel & Khang Điền trong hành trình kiến tạo chuẩn mực sống mới mang giá trị thực với tầm nhìn phát triển chiến lược.

Gladia by the Waters được đánh giá cao về không gian sống đã hiện hữu và uy tín của chủ đầu tư Keppel & Khang Điền.

Tọa lạc trên trục đường Võ Chí Công - Vành đai 2, Gladia by the Waters là phân khu đầu tiên nằm trong tổng thể khu đô thị quy mô 30 ha của Khang Điền. Dự án có diện tích 11,8 ha, sở hữu lợi thế ba mặt giáp sông - rạch, đã hoàn thành xây dựng, cảnh quan và tiện ích cùng hệ thống hạ tầng khu vực đang dần hoàn thiện.

Gladia by the Waters được đánh giá cao về yếu tố phát triển bền vững theo định hướng khu đô thị khép kín, mật độ xây dựng 23,3%, ưu tiên không gian sống riêng tư và môi trường sống dành cho mảng xanh và hệ tiện ích theo giá trị cốt lõi 5 iFactors gồm thiên nhiên (iNature), giải trí (iEntertainment), sức khỏe (iWell-being), tiện nghi (iConvenience), bền vững (iSustainability).

Đây cũng là dự án tiên phong tại Việt Nam đạt chứng nhận đô thị xanh BCA Green Mark for Districts (Provisional) do Cục Quản lý và Xây dựng Singapore cấp, đáp ứng yêu cầu khắt khe về hiệu suất sử dụng năng lượng, quản lý nước, vật liệu và chất thải, công trình xanh, giao thông xanh và cộng đồng đổi mới.

Cũng trong sự kiện bàn giao sổ hồng, chủ đầu tư tiến hành nghi thức động thổ phân khu nhà cao tầng đầu tiên. Phân khu dự kiến gồm 3 block căn hộ với hơn 600 sản phẩm, đóng vai trò hoàn thiện cấu trúc không gian đô thị và gia tăng tiện ích khi khu thấp tầng đã phát triển hoàn chỉnh.

Phân khu cao tầng vừa động thổ được kỳ vọng là mảnh ghép gia tăng giá trị cho cộng đồng cư dân Gladia by the Waters.

Việc triển khai phân khu cao tầng cho thấy lộ trình phát triển hướng đến hình thành khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường từ biệt thự bên sông đến căn hộ cao cấp.

Gladia by the Waters ngày càng định vị vai trò điểm nhấn đô thị với không gian sống tinh tuyển và tầm nhìn quy hoạch dài hạn. Sự kiện bàn giao sổ hồng và động thổ phân khu cao tầng không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng mà còn thể hiện triết lý phát triển của Keppel và Khang Điền tại Việt Nam. Đó là sự kiên định theo đuổi giá trị thực, đặt quyền lợi khách hàng và sự phát triển bền vững làm trọng tâm trong từng giai đoạn triển khai.