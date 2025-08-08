Cú bứt phá ngoạn mục của McTominay

Chưa đầy một năm trước, Scott McTominay còn là phương án dự bị ở Manchester United.

Giờ đây, anh là nhà vô địch Serie A, cầu thủ hay nhất giải và góp mặt trong top 30 ứng viên Quả bóng Vàng. Một cuộc lột xác ngoạn mục, được viết nên từ sự thay đổi vị trí, tinh thần bứt phá khỏi vùng an toàn và tình yêu cuồng nhiệt của thành Naples.

Bước ngoặt từ cú điện thoại của Conte

Ngày 30/8/2024, McTominay rời Man United sau 255 trận đấu, với 29 bàn thắng và hình ảnh quen thuộc của một tiền vệ phòng ngự cần cù. Napoli bỏ ra 25,7 triệu bảng để đưa anh về - con số không gây chú ý so với mặt bằng giá chuyển nhượng châu Âu. Nhưng chính tại đây, bước ngoặt đã đến.

Antonio Conte, người nổi tiếng với khả năng “tái chế” cầu thủ, nhìn thấy ở McTominay không phải một “máy quét” trước hàng thủ, mà là một “kẻ đột kích” - mẫu tiền vệ băng vào vòng cấm, săn bàn như một tiền đạo thứ hai. Ý tưởng này không mới, bởi ở đội tuyển Scotland, HLV Steve Clarke từng thử nghiệm anh trong vai trò tương tự. Nhưng Conte biến nó thành hệ thống.

Kết quả là 12 bàn thắng sau 34 trận Serie A - thành tích ngang bằng kỷ lục ghi bàn của các học trò Conte ở Juventus như Claudio Marchisio (9 bàn mùa 2011/12) hay Arturo Vidal (10 bàn mùa 2012/13). McTominay trở thành tiền vệ ghi bàn nhiều nhất giải, chia sẻ vị trí này cùng một vài ngôi sao tấn công tuyến hai khác.

So sánh để thấy sự thay đổi: ở Premier League, anh chỉ ghi 19 bàn sau 178 trận cho Man United. Tại Napoli, chỉ trong một mùa, McTominay đã đạt hơn một nửa số bàn thắng đó.

Nếu cần chọn một khoảnh khắc để tóm gọn mùa giải, đó là cú “scissor kick” (cắt kéo) tung lưới Cagliari ở vòng cuối, mở ra chiến thắng quyết định giúp Napoli đăng quang Serie A lần thứ tư trong lịch sử. Một bàn thắng đẹp như phim, nhưng cũng đầy ý nghĩa chiến thuật - minh chứng cho việc McTominay xuất hiện đúng chỗ, đúng thời điểm.

Kết thúc mùa giải, anh nhận danh hiệu “Cầu thủ hay nhất” Serie A. Với 12 bàn, hàng chục pha tranh chấp thành công và vị trí top đầu trong thống kê tiền vệ chạm bóng trong vòng cấm, McTominay trở thành nhân vật không thể thiếu trong “cuộc cách mạng Conte”.

Thoát khỏi vùng an toàn

McTominay sinh ra tại Lancaster, gia nhập học viện Man United từ năm 5 tuổi. Cả sự nghiệp gắn với màu áo đỏ tưởng chừng sẽ khiến anh yên vị. Nhưng tiền vệ này lại chọn con đường ngược lại: rời quê hương, tới nơi cách gia đình 1.500 dặm để thử thách bản thân.

“Sống xa nhà giúp tôi mạnh mẽ hơn. Tôi không muốn ở mãi trong vùng an toàn. Nếu có thể đến một nơi khác, khẳng định bản thân và chơi tốt, tại sao không?”, McTominay chia sẻ với BBC Radio 5 Live.

May mắn cho anh, người bạn và đồng đội tuyển Scotland, Billy Gilmour, cũng cập bến Napoli cùng ngày từ Brighton. Hai người vừa làm điểm tựa tinh thần, vừa thúc đẩy nhau tiến bộ, từ việc học tiếng Italy đến thích nghi với văn hóa và chế độ ăn uống hoàn toàn mới.

Napoli không chỉ yêu cầu thủ giỏi, họ tôn thờ những người gắn bó và cháy hết mình vì đội bóng. Từ Maradona đến các biểu tượng gần đây, thành phố này biến tình yêu bóng đá thành tôn giáo.

McTominay hòa nhập nhanh chóng: hôn lên logo Napoli sau bàn thắng, giao lưu cùng người hâm mộ, nhận mọi biệt danh vui nhộn - từ McFratm (McBro), McTerminator, MacGyver đến “Apribottiglie” (cái mở chai).

Hình ảnh của anh được vẽ trên tường ở trung tâm thành phố, xuất hiện trên lá cờ Scotland trong một nhà hàng ở Edinburgh với dòng chữ: “Napoli. McTominay. Pizza. Theo thứ tự đó.” Thậm chí, một số CĐV còn xăm hình anh lên người.

Ciro Sartore, chủ nhà hàng San Ciro’s, lý giải:“Người Napoli yêu cầu thủ cống hiến cho thành phố. Việc anh hôn logo Napoli cho thấy tình cảm đó quan trọng thế nào. Và tất nhiên, ghi nhiều bàn cũng giúp rất nhiều”.

Theo nhà báo Vincenzo Credendino, McTominay “là biểu tượng của thái độ Napoli: cường độ, sự hy sinh và quyết tâm trong từng trận”.

Thật khó tin khi chỉ 347 ngày trước khi được đề cử Quả bóng Vàng, McTominay còn ngồi dự bị ở Man United trong thất bại trước Brighton. Nhưng chính sự kết hợp giữa thay đổi chiến thuật, khát vọng thoát khỏi vùng an toàn và môi trường bóng đá giàu cảm xúc ở Naples đã biến anh thành một trong 30 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Nếu câu chuyện này là phim, thì phần tiếp theo chắc chắn vẫn đang được viết - bởi ở tuổi 28, McTominay vừa bước vào giai đoạn chín muồi nhất sự nghiệp. Và Naples, với tình yêu dữ dội của mình, sẽ còn là sân khấu để “người gánh nước” năm nào tiếp tục hóa thân thành kẻ săn bàn hàng đầu châu Âu.