Cú bắt tay của Việt Hương và Hồng Đào

Hồng Đào và Việt Hương tham gia phim “Chị dâu”. Đây là lần đầu 2 nữ diễn viên cùng góp mặt trong một tác phẩm điện ảnh.

Ê-kíp phim Chị dâu công bố những hình ảnh đầu tiên cùng dàn diễn viên tham gia, nổi bật là Việt Hương, Hồng Đào và Lê Khánh.

Trong poster vừa được tung ra, Việt Hương hóa thân chị dâu, ngồi chễm chệ, quyền lực trên gian chính căn nhà. Trái ngược đó là hình ảnh cô em chồng phải quỳ gối, khép nép dưới sân. Mối quan hệ chị dâu - em chồng dường như không mấy hòa thuận, bị thử thách trước nhiều mâu thuẫn, biến cố

Chủ đề lạ

Do Khương Ngọc đạo diễn, chuyện phim Chị dâu xoay quanh một gia đình ở thời hiện đại, song vẫn giữ nhiều gia phong, lề thói cũ. Những người phụ nữ trong nhà phải chịu nhiều áp lực, từ chuyện cơm áo gạo tiền, sống trọn vẹn với tình yêu cho đến việc giữ gìn hạnh phúc tổ ấm nhỏ...

Qua đó, Chị dâu xoáy sâu vào vấn đề của phụ nữ trong xã hội hiện đại, như những hy sinh, tổn thương mà họ phải trải qua, sự mạnh mẽ, bản lĩnh khi đối mặt với khó khăn, rắc rối... Đây dường như cũng là lần hiếm hoi mối quan hệ chị dâu - em chồng trở thành chủ để chính trên màn ảnh rộng Việt.

Đó nay, mâu thuẫn chị dâu - em chồng không phải đề tài dễ bắt gặp trên màn ảnh nội địa lẫn quốc tế. Thể loại tâm lý/gia đình thường tập trung khắc họa những xung đột xoay quanh cha mẹ - con cái, vợ - chồng hoặc cũng có thể là giữa những người con. Qua đó, các nhà làm phim chỉ ra vấn đề về mâu thuẫn thế hệ, góc khuất hôn nhân hay hạnh phúc/bi kịch của một gia đình.

Với đề tài lạ, đứa con tinh thần của Khương Ngọc có thể sẽ ít nhiều gây tò mò. Nam đạo diễn cũng không quá mạo hiểm khi làm phim trên chủ đề tâm lý/gia đình - món ăn tinh thần yêu thích của khán giả Việt bất chấp sự xuất hiện của nhiều dòng phim mới. Trong danh sách phim Việt ăn khách nhất mọi thời, có tới phân nửa cái tên chứa yếu tố tâm lý/gia đình.

Chưa kể, những vấn đề về phụ nữ, từ sự tổn thương, nhẫn nhịn, hy sinh cho đến bản lĩnh, sự vùng lên mạnh mẽ, quyết đoán để đạt được hạnh phúc, là chất liệu được nhiều nhà làm phim nội địa lẫn quốc tế sử dụng những năm gần đây. Từ truyền hình đến điện ảnh, thành công của những Little Women, Portrait of a Lady on Fire, The Farewell, Thappad, The World of the Married hay Women Talking... đã chứng minh điều ấy.

Theo nhà sản xuất, tác phẩm dự kiến ra mắt vào dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 - thời điểm ra mắt đầy tính toán, khi phụ nữ chính là đối tượng mà chủ đề phim hướng đến.

Việt Hương, Hồng Đào trước cú bắt tay

Trước Chị dâu, cả Việt Hương lẫn Hồng Đào đều có cho mình những dự án điện ảnh thành công trong năm 2024.

Việt Hương mới đây đóng chính trong Ma da, “hiện tượng phòng vé Việt” cuối tháng 8. Tác phẩm cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 10 ngày ra mắt, tạo nên “cú hit” đầu tiên của điện ảnh nội địa sau mùa hè ảm đạm. Kết thúc hành trình phòng vé, vượt qua Quỷ cẩu, Ma da giành kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất, với doanh thu gần 130 tỷ đồng .

Màn thể hiện đầy nỗ lực của Việt Hương được đánh giá là điểm sáng trong tác phẩm. Hóa thân Lệ - người đàn bà hành nghề vớt xác, nữ diễn viên cho thấy sự lăn xả với nhiều cảnh quay khó và mạo hiểm. Việt Hương đã khắc họa sinh động tính cách nhân vật, cho thấy sự nghiêm túc của nữ nghệ sĩ trong diễn xuất điện ảnh: tinh tế và đào sâu nội tâm. Ở những cảnh bà Lệ ngồi đơn độc, miệng hút thuốc và đưa mắt nhìn xa xăm về phía sông nước bất tận, người xem cảm nhận được tâm sự ngổn ngang trong lòng nhân vật mà chẳng cần bất cứ lời thoại nào diễn giải.

Vai diễn của Hồng Đào trong Chị dâu vẫn còn là ẩn số. Dẫu vậy, sự góp mặt của nữ diễn viên gạo cội được nhiều khán giả mong chờ. Trước đó, Hồng Đào ghi dấu với màn thể hiện trong Mai của đạo diễn Trấn Thành. Tác phẩm tâm lý/tình cảm gây sốt phòng vé Việt dịp Tết Nguyên đán, dắt túi hơn 520 tỷ đồng và trở thành phim Việt ăn khách nhất lịch sử.

Dù chỉ là vai phụ, nữ diễn viên sinh năm 1962 có màn thể hiện tỏa sáng không kém vai chính. Đặc biệt ở nửa sau tác phẩm, nhân vật của Hồng Đào đẩy chuyện phim lên cao trào, thể hiện những giằng xé nội tâm khi bộc lộ thân phận.

Trước đó, Hồng Đào từng được chú ý khi xuất hiện trong Beef - loạt phim ngắn của Netflix lên sóng tháng 4/2023. Theo The Hollywood Reporter, Beef lập kỷ lục với gần 1 tỉ phút xem trên toàn cầu chỉ sau 4 ngày.

Xuất hiện ở tập 8, Hồng Đào trong vai bà mẹ với món canh chua gây thương nhớ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên cùng với món canh yêu thích khiến khán giả Việt thích thú, tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội.