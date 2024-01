Cứ 5 người Gen Z và Millennials Mỹ có 3 người sở hữu sách điện tử

Về việc sở hữu sách, khoảng 85% độc giả tham gia khảo sát sở hữu ít nhất một cuốn sách in, trong khi chỉ 49% sở hữu ít nhất một cuốn sách điện tử. Nam giới có nhiều khả năng sở hữu sách điện tử hơn phụ nữ (53% so với 45%). Trình độ tri thức cũng được phản ánh trong việc sở hữu sách. 42% những người có bằng sau đại học có ít nhất 100 cuốn sách, so với 10% những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học.