Cứ 3 người Italy có một người đọc sách lậu

Báo cáo mới cho thấy vi phạm bản quyền, chia sẻ sách lậu chiếm gần 1/3 thị trường sách Italy, gây thiệt hại hàng trăm triệu euro và gia tăng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo.

Tình trạng vi phạm bản quyền, chia sẻ sách lậu có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho toàn bộ ngành sách Italy. Ảnh minh họa: Goodereader.

Trang Publishing Perspectives đưa tin nạn vi phạm bản quyền trong lĩnh vực xuất bản tại Italy đang ở mức đáng báo động. Theo báo cáo mới từ Hiệp hội các nhà xuất bản Italy (AIE) và Liên đoàn các nhà xuất bản báo chí Italy (FIEG), có gần 36% người trên 15 tuổi thừa nhận đã thực hiện ít nhất một hành vi vi phạm trong năm 2025.

Con số này tương đương với việc cứ ba người Italy thì có một người từng đọc hoặc tiếp cận sách lậu, thông qua các hình thức như tải ebook từ website vi phạm (25%), mua sách photocopy (14%) hoặc sử dụng dịch vụ đọc sách trả phí bằng cách chia sẻ tài khoản (9%).

Báo cáo cũng chỉ ra vi phạm bản quyền đang chiếm gần một phần ba toàn bộ thị trường sách tại Italy, gây thiệt hại khoảng 722 triệu euro ( 857 triệu USD ) doanh thu mỗi năm. So với 2 năm trước, con số này tiếp tục gia tăng, cho thấy xu hướng khó kiểm soát của vấn nạn.

Tác động của vi phạm bản quyền không chỉ dừng lại ở doanh thu. Theo ước tính, ngành xuất bản đã mất khoảng 4.500 việc làm, trong khi các ngành liên quan mất thêm 11.500 việc làm.

Đáng chú ý, sinh viên đại học là nhóm có tỷ lệ vi phạm cao nhất, lên tới 76%, tiếp theo là nhóm lao động chuyên môn với 48%. Điều này phản ánh sự phổ biến của việc sử dụng tài liệu không bản quyền trong môi trường học tập và làm việc.

Ông Innocenzo Cipolletta, Chủ tịch AIE - đơn vị thực hiện khảo sát mới nhất về tỷ lệ đọc sách lậu của người Italy. Ảnh: Silvia Loré.

Dù vậy, nhận thức xã hội đang có dấu hiệu cải thiện. Khoảng 63% người được khảo sát cho rằng vi phạm bản quyền là hành vi nghiêm trọng, mức cao nhất kể từ khi khảo sát được thực hiện.

Một điểm mới trong báo cáo năm nay là sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo như một yếu tố làm gia tăng rủi ro. Khoảng 64% người Italy cho biết họ sử dụng các công cụ AI, trong đó 79% sinh viên dùng cho học tập và 55% người đi làm dùng cho công việc chuyên môn.

Đáng chú ý, 12% người dùng đã tiếp cận các phiên bản sách được tóm tắt hoặc chỉnh sửa bằng AI, với mức độ hài lòng trên 70%. Khoảng 36% trong số này tiếp tục chia sẻ các nội dung đó cho người khác.

Tuy nhiên, chỉ 34% người được hỏi nhận thức được rằng việc tải nội dung có bản quyền lên hệ thống AI mà không được phép là hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tịch AIE, ông Innocenzo Cipolletta, cảnh báo sự lan rộng của các bản tóm tắt do AI tạo ra đang đặt ra thách thức lớn với chất lượng giáo dục và toàn bộ chuỗi giá trị ngành sách. Ông kêu gọi tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và yêu cầu các công ty công nghệ minh bạch dữ liệu dùng để huấn luyện AI.