CSGT xử phạt tài xế bị nghi là 'chim mồi' ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai

  • Thứ sáu, 5/12/2025 12:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cục CSGT xác minh danh tính tài xế xe tải bị cộng đồng mạng nghi ngờ là "chim mồi" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử phạt tài xế này.

Xe tải được cho là "chim mồi" trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: VTC News

Từ thông tin, hình ảnh do người dân đăng tải trên mạng xã hội về xe tải được cho là “chim mồi”, “bẫy” lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Phòng 6, Cục CSGT xác minh và xử lý xe ô tô tải biển số 24H-022.xx vi phạm đi vào làn dừng xe khẩn cấp, tại km 207+ 100 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng Hà Nội - Lào Cai) vào hồi 15h49 ngày 30/11.

Qua xác minh, lái xe Nguyễn Văn L. (SN 1994, trú tại thôn Hồng Sơn, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) thừa nhận hành vi vi phạm và nêu lý do có dấu hiệu mệt mỏi, buồn ngủ nên chạy chậm ở làn đường dừng xe khẩn cấp.

Căn cứ hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 168, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 lập biên bản với người điều khiển xe ô tô vi phạm. Mức phạt cho hành vi vi phạm trên là 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT kêu gọi người dân tiếp tục phát hiện, cung cấp thông tin vi phạm để lực lượng chức năng kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Nếu có hiện tượng được cho là “chim mồi” rất mong người dân cung cấp thông tin tới số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT: 0789388539 (có dùng tài khoản Zalo).

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại hình ảnh một ô tô tải đi trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đáng chú ý, chiếc xe này đi với tốc độ chậm, lấn một phần sang làn đường dừng khẩn cấp. Bên trái xe tải chỉ còn khoảng cách nhỏ với vạch liền, nếu xe phía sau vượt lên đè vạch sẽ vi phạm giao thông.

Chính vì vậy, nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng, chiếc xe tải trên là "chim mồi", cố tình "bẫy" tài xế khác không đủ kiên nhẫn vượt lên sẽ "dính" phạt nguội.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

VTC News

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Tam luu thong tren deo Prenn trong 3 ngay hinh anh

Tạm lưu thông trên đèo Prenn trong 3 ngày

1 giờ trước 12:13 5/12/2025

0

Sau khi xử lý điểm sạt lở và thu dọn hàng trăm khối đất đá, tỉnh Lâm Đồng cho phép đèo Prenn tạm lưu thông theo khung giờ quy định trong 3 ngày.

