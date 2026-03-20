Crystal Palace làm nên lịch sử ở cúp châu Âu

Rạng sáng 20/3, Crystal Palace đánh bại Larnaca 2-1 trên sân khách ở lượt về vòng 16 đội Conference League, sau khi hòa 0-0 ở lượt đi.

Crystal Palace tiến thêm một bước đến giấc mơ vô địch châu Âu.

Crystal Palace ghi dấu mốc lịch sử trong hành trình châu Âu, khi đây là lần đầu tiên “Đại bàng xanh” thành London góp mặt ở tứ kết một giải đấu cấp châu lục, mở ra chương mới đầy tự hào cho CLB.

Ngay từ những phút đầu, Palace cho thấy sự vượt trội. Ismaïla Sarr liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương và sớm cụ thể hóa ưu thế ở phút 14 với pha bứt tốc rồi dứt điểm tinh tế mở tỷ số.

Đội khách kiểm soát thế trận tốt, nhưng lại thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm để nhân đôi cách biệt. Sự phung phí đó khiến họ phải trả giá ở đầu hiệp hai, khi Enric Saborit đánh đầu gỡ hòa từ một tình huống phạt góc.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến khi chính Saborit bị truất quyền thi đấu sau chiếc thẻ vàng thứ hai, khiến Larnaca phải chống đỡ trong thế thiếu người.

Dù tạo ra hàng loạt cơ hội, Palace vẫn không thể kết liễu trận đấu trong 90 phút. Phải đến hiệp phụ, bản lĩnh mới lên tiếng.

Phút 99, Sarr hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm một chạm đầy quyết đoán sau đường căng ngang của Daichi Kamada, ấn định chiến thắng 2-1.

Những phút cuối chứng kiến thêm sự kịch tính khi hai đội đều dứt điểm trúng khung gỗ, nhưng Palace vẫn đứng vững. Chiến thắng này không chỉ đưa họ vào tứ kết gặp Fiorentina, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của đội chủ sân Selhurst trên đấu trường châu lục.