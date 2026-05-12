Crossfire: Legends mang chiến trường đến Vietnam GameVerse 2026

Tại tầng một, game thủ được tham gia chuỗi hoạt động liên hoàn với chủ đề “Trạm huấn luyện chiến binh tinh nhuệ”. Game thủ cần vượt qua các “bài test năng lực” gồm kiểm tra thể trạng và thử thách lực chiến. Sau khi hoàn thành thử thách, những chiến binh xuất sắc được ghi tên mình tại khu vực vinh danh và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, hình ảnh được xử lý bằng công nghệ AI nhằm giúp người chơi hoàn toàn “nhập vai” vào thế giới game. Khi đến với khu vực tầng hai của gian hàng, game thủ được trực tiếp trải nghiệm chơi Crossfire: Legends và nhận về loạt giftcode đặc biệt chỉ có tại Vietnam GameVerse 2026. Chưa dừng lại ở đó, hàng nghìn phần quà hấp dẫn như áo jersey, keychain chibi, gấu bông Ashling cùng nhiều vật phẩm độc quyền khác cũng đã được trao tận tay các game thủ.