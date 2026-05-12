Crossfire: Legends mang chiến trường đến Vietnam GameVerse 2026

Diễn ra trong 2 ngày 8-9/5 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) - TP.HCM, Vietnam GameVerse 2026 là ngày hội lớn bậc nhất ngành game Việt, quy tụ hơn 100 gian hàng và thu hút hơn 35.000 người tham gia. Gian hàng của Crossfire: Legends là một trong những điểm nhấn nổi bật nhất với không gian trải nghiệm độc đáo cùng nhiều phần quà tặng giá trị dành cho game thủ. Crossfire: Legends là tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) do VNGGames phát hành, sở hữu cộng đồng người chơi đông đảo với hơn 24 triệu tài khoản hoạt động tính đến năm 2025. Với định hướng phát triển chuẩn eSports, tựa game liên tục nâng cấp, mở rộng tính năng ingame, đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống giải đấu dành cho game thủ.
Những bước đi bài bản này đã giúp Crossfire: Legends khẳng định vị thế hàng đầu trong dòng FPS Mobile tại Việt Nam, mà minh chứng rõ nét nhất là sự góp mặt của tựa game trong top 5 hạng mục “Game of the Year” tại Vietnam Game Awards 2026. Bên cạnh đó, chỉ sau 5 tháng ra mắt, Crossfire: Legends thu hút sự chú ý khi trở thành một trong những bộ môn thi đấu tại SEA Esports Nations Cup (SNC) - giải đấu cấp đội tuyển quốc gia (ĐTQG) do Liên đoàn Thể thao Điện tử Đông Nam Á (SEAEF) khởi xướng và được Việt Nam đăng cai tổ chức tại SECC.
Trước đó, tựa game đã sớm xây dựng nền tảng thi đấu chuyên nghiệp thông qua các giải đấu khu vực Đông Nam Á. Việc góp mặt tại SNC không chỉ khẳng định sức hút của Crossfire: Legends trong khu vực mà còn đánh dấu bước tiến mới khi bộ môn chính thức xuất hiện trong hệ thống thi đấu cấp đội tuyển quốc gia. Tại giải đấu, ĐTQG Indonesia đã có màn bùng nổ bất ngờ khi lần lượt vượt qua ĐTQG Việt Nam và ĐTQG Philippines để giành huy chương vàng. Đội tuyển Việt Nam mang về huy chương bạc, trong khi Philippines và Malaysia đồng hạng ba. Kết quả này tiếp tục cho thấy sức nóng và tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt của đấu trường Crossfire: Legends khu vực Đông Nam Á.
Cùng với chất lượng gameplay, Crossfire: Legends còn dành nhiều tâm huyết để mang lại những trải nghiệm thú vị cho người chơi. Vì vậy, đến với Vietnam GameVerse 2026, Crossfire: Legends không ngần ngại đầu tư mạnh tay cho khu vực booth trải nghiệm. Lấy cảm hứng từ bản đồ tàu chở hàng kinh điển, không gian trong game được tái hiện chân thực với thùng container, cần cẩu và nhiều chi tiết bằng kim loại. Với cấu trúc hai tầng hoành tráng, gian hàng đã trở thành điểm check-in thu hút hàng nghìn game thủ, tạo nên bầu không khí sôi động xuyên suốt hai ngày diễn ra sự kiện.
Tại tầng một, game thủ được tham gia chuỗi hoạt động liên hoàn với chủ đề “Trạm huấn luyện chiến binh tinh nhuệ”. Game thủ cần vượt qua các “bài test năng lực” gồm kiểm tra thể trạng và thử thách lực chiến. Sau khi hoàn thành thử thách, những chiến binh xuất sắc được ghi tên mình tại khu vực vinh danh và chụp ảnh lưu niệm. Đặc biệt, hình ảnh được xử lý bằng công nghệ AI nhằm giúp người chơi hoàn toàn “nhập vai” vào thế giới game. Khi đến với khu vực tầng hai của gian hàng, game thủ được trực tiếp trải nghiệm chơi Crossfire: Legends và nhận về loạt giftcode đặc biệt chỉ có tại Vietnam GameVerse 2026. Chưa dừng lại ở đó, hàng nghìn phần quà hấp dẫn như áo jersey, keychain chibi, gấu bông Ashling cùng nhiều vật phẩm độc quyền khác cũng đã được trao tận tay các game thủ.
Khu vực booth cũng chào đón nhiều gương mặt content creator quen thuộc với cộng đồng game thủ như Hanakoishi, ZoZo, Pưng Răng So, Dominn, HaZ CFM... Đặc biệt hơn cả, người chơi còn có cơ hội giao lưu với 7 thành viên thuộc đội tuyển quốc gia Việt Nam bộ môn Crossfire: Legends. Đây là cơ hội để game thủ được trực tiếp gặp gỡ thần tượng, cũng như gửi gắm những lời động viên dành cho đại diện nước nhà tham gia thi đấu tại giải SNC.
Bên cạnh loạt hoạt động đa dạng, gian hàng Crossfire: Legends còn mang đến những trải nghiệm giải trí hấp dẫn. Nhiều người chơi không giấu nổi sự hào hứng khi được chiêm ngưỡng màn hóa thân mãn nhãn của dàn cosplayer, mascot, cùng với những tiết mục trình diễn sân khấu đặc sắc.
Có thể thấy, sự góp mặt của Crossfire: Legends tại Vietnam GameVerse 2026 với gian hàng được đầu tư quy mô đã phản ánh rõ nét định hướng mà tựa game đang theo đuổi là không chỉ nâng tầm trải nghiệm người chơi, mà còn mở rộng không gian để các game thủ được giao lưu và kết nối. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết của nhà phát hành VNGGames trong việc xây dựng, phát triển hệ sinh thái eSports ngày càng chuyên nghiệp, lành mạnh và bền vững.
