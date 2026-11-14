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Thể thao

Courtois tính mua CLB Italy

  • Thứ bảy, 14/11/2026 10:03 (GMT+7)
  • 21 phút trước

Theo ANSA, Thibaut Courtois muốn mua lại câu lạc bộ Reggiana sau khi Nxtplay Capital, công ty đầu tư do anh đồng sáng lập, gửi đề nghị mua 100% vốn cổ phần của đội bóng.

Thibaut Courtois muốn mua đứt câu lạc bộ Reggiana. Ảnh: Reuters.

Nxtplay Capital là nền tảng đầu tư trong lĩnh vực thể thao, truyền thông và công nghệ được Courtois cùng Gonzalo Vila thành lập. Công ty cho biết đề xuất trên được đưa ra sau nhiều tháng đánh giá về câu lạc bộ cũng như triển vọng phát triển trong tương lai.

Đội ngũ của Nxtplay Capital nhiều lần đến thăm thành phố Reggio Emilia (Italy) và câu lạc bộ. Họ cũng tiến hành thảo luận với giới doanh nhân địa phương, các nhà tài trợ và cổ đông để xây dựng một dự án phù hợp với những ưu tiên của thành phố lẫn Reggiana.

Về phía Courtois, tuyển thủ người Bỉ đã phác thảo tầm nhìn dành cho đội bóng, tập trung vào tính cạnh tranh, sự gắn kết cộng đồng và công tác đào tạo trẻ.

"Trong sự nghiệp của mình, tôi đã chứng kiến một CLB có ý nghĩa lớn như thế nào đối với thành phố sở tại. Cùng với Nxtplay, chúng tôi muốn tạo dựng điều gì đó khiến người dân Reggio Emilia có thể tự hào, giàu tham vọng trên sân cỏ, gần gũi với cộng đồng và phát triển bền vững", anh chia sẻ.

Phía Nxtplay khẳng định lời đề nghị được xây dựng nhằm mang lại sự bảo đảm và ổn định cho Reggiana. Dù vậy, thương vụ tiếp quản dự kiến này vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất quy trình làm việc với các cổ đông hiện tại của câu lạc bộ.

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Huy Trưởng

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