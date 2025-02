Courtois gạt bỏ mâu thuẫn với tuyển Bỉ

Chia sẻ hôm 24/2, người gác đền của Real Madrid thổ lộ: “Tôi rất nhớ cảm giác cống hiến cho đất nước của mình. Tôi đã không làm điều đó trong suốt một năm rưỡi. Giờ đây, tôi sẵn sàng để quay trở lại".

Yếu tố quan trọng nhất dẫn đến sự trở lại của Courtois chính là việc HLV Domenico Tedesco bị sa thải. Cả hai xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tấm băng đội trưởng. Sau khi Eden Hazard giải nghệ vào năm 2023, Courtois tin rằng bản thân anh đủ tài năng và kinh nghiệm để giữ băng thủ quân đội tuyển quốc gia, nhưng HLV Tedesco đã từ chối.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ cũng quyết định đứng về phía HLV Tedesco. Điều này dẫn đến việc Courtois tuyên bố rút lui khỏi đội tuyển ở tất cả giải đấu. Sự vắng mặt của anh thậm chí đã kéo dài đến tận Euro 2024, giải đấu mà tuyển Bỉ gây thất vọng lớn khi bị loại ở vòng 16 đội. Trong thời gian Courtois vắng mặt, Koen Casteels được chọn bắt thay.

Hiện tại, tuyển Bỉ được dẫn dắt bởi HLV Rudi Garcia. Ngay khi nhậm chức, chiến lược gia này đã kêu gọi Courtois trở lại ĐTQG. “Thật tiếc khi tôi lại không thể sử dụng thủ môn hay nhất thế giới", HLV này cho biết.

Ở mùa này, Courtois thi đấu 32 trận trên mọi đấu trường cho Real Madrid. Giữa tuần trước, anh cùng đồng đội vừa giành vé vào vòng 16 đội Champions League 2024/25.

