Án phạt nặng cho trọng tài xin áo đấu Messi

Sự việc gây tranh cãi xảy ra tại Children's Mercy Park, sau trận đấu giữa Sporting Kansas City và Inter Miami thuộc CONCACAF Champions Cup vào hôm 20/2. Trọng tài Marco Antonio Ortiz Nava đoực phát hiện xin chữ ký của Messi cho các thành viên trong gia đình.

Hành động này khiến lãnh đạo của CONCACAF vào cuộc và mở cuộc điều tra nhắm về phía ông Ortiz. Theo ESPN, trọng tài này phải nhận án phạt cấm tham gia các trận đấu do CONCACAF tổ chức trong thời gian nửa năm.

Việc ông Ortiz thừa nhận sai lầm và lên tiếng xin lỗi cũng không thể giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Truyền thông Nam Mỹ cho biết nếu tái phạm, trọng tài này sẽ bị cấm làm nhiệm vụ vô thời hạn.

Mặc dù bị cấm tham gia các giải đấu của CONCACAF, ông Ortiz vẫn có thể tiếp tục công việc trọng tài tại Liga MX, giải đấu hàng đầu của Mexico.

Đây không phải lần đầu trọng tài tỏ ra quá ngưỡng mộ Messi. Trước đó, PRO (Tổ chức Trọng tài Chuyên nghiệp) từng phải thay đổi trọng tài điều khiển một trận đấu của Inter Miami sau khi trọng tài người Brazil, Guilherme Ceretta de Lima, đăng ảnh khoác áo Messi trên mạng xã hội.

Trở lại với Messi, siêu sao người Argentina không lên tiếng sau khi dính vào vụ lùm xùm với trọng tài Ortiz. Anh và đồng đội sẽ có trận lượt về gặp Sporting Kansas City vào ngày 26/2. Inter Miami có lợi thế sau chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi.

