Cột mốc '50 năm vươn mình cùng đất nước' của Saigontourist Group

Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Saigontourist Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu hành trình nửa thập kỷ vươn mình cùng Việt Nam.

“Lịch sử của Saigontourist Group là một chương hào hùng hòa quyện vào lịch sử vươn lên của đất nước, của dân tộc. Thông điệp ‘Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước’ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình đó.

Vươn mình là bứt phá khỏi giới hạn, từ mô hình truyền thống tiến lên tầm vóc quốc tế. Cùng đất nước là đặt sứ mệnh dân tộc lên trên hết. Đó là giá trị cốt lõi, là trách nhiệm phát triển kinh tế du lịch, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, đưa hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, kiên cường đến với bạn bè thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, chia sẻ về chặng đường nhiều dấu ấn của tập đoàn trong khuôn khổ sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước”.

Mốc son ghi dấu chặng đường nửa thế kỷ

Sáng ngày 29/4 tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2). Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận đóng góp của Saigontourist Group trong suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Sự kiện đón tiếp bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, cùng lãnh đạo TP.HCM, đại diện các lãnh sự quán, đại diện bộ, ngành, đối tác trong và ngoài nước, nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Saigontourist Group qua các thời kỳ.

Với thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất theo Quyết định số 69/QĐ-CTN ngày 16/1/2026 của Chủ tịch nước. Đây là sự ghi nhận xứng đáng dành cho doanh nghiệp du lịch chủ lực của TP.HCM, đã bền bỉ khẳng định vai trò tiên phong trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển ngành du lịch thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết vào năm 2013, tập đoàn vinh dự nhận danh hiệu Tập thể Anh hùng Lao động. Đến hôm nay, hòa trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Saigontourist Group tiếp nối niềm tự hào chung khi đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

“Phần thưởng cao quý này là nguồn động lực to lớn cho hành trình 50 năm nỗ lực không ngừng. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi Saigontourist Group phải liên tục đổi mới với tầm nhìn xa hơn, mục tiêu lớn hơn và khát vọng mãnh liệt hơn”, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group phát biểu.

Trong khuôn khổ chương trình, Saigontourist Group cũng vinh danh các lãnh đạo, cán bộ, người lao động thâm niên, đã góp phần hun đúc nên bản sắc và giá trị cốt lõi của tập đoàn.

“Từ tận đáy lòng, chúng tôi xin dành lời tri ân sâu sắc nhất đến những thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên Saigontourist Group qua các thời kỳ. Dù ở cương vị nào, từ người quản lý cấp cao, đến anh chị em nhân viên buồng phòng, bếp núc, tạp vụ đang thầm lặng cống hiến, chính đôi bàn tay, khối óc và tình yêu nghề đã dệt nên thương hiệu Saigontourist Group rực rỡ hôm nay”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa nhấn mạnh.

Hoạt động vinh danh không chỉ là sự tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp bền bỉ của đội ngũ nhân sự, mà còn là dịp lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp và niềm tự hào nghề nghiệp - yếu tố tạo nên sức mạnh nội lực của Saigontourist Group suốt nửa thế kỷ qua.

Hơn 50 năm bền bỉ vun bồi giữa dòng chảy lịch sử

Ra đời sau ngày đất nước thống nhất, Saigontourist Group được chính thức thành lập vào 1/8/1975 và là doanh nghiệp du lịch đầu tiên của TP.HCM. Từ đơn vị non trẻ với 236 cán bộ, công nhân viên đảm trách công tác phục vụ các đoàn khách của Đảng và Nhà nước, Saigontourist Group phát triển thành tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái hơn 100 đơn vị trải rộng khắp cả nước, cùng đội ngũ hơn 17.000 nhân sự.

Đến nay, tập đoàn phục vụ hơn 2,034 triệu lượt khách, đạt doanh thu 16.935 tỷ đồng , lợi nhuận trước thuế 4.353 tỷ đồng , đóng góp ngân sách 3.458 tỷ đồng . Những con số ấn tượng ghi nhận trong năm 2025 là dấu ấn rực rỡ khép lại chặng đường 50 năm bền bỉ, đồng thời khẳng định vị thế dẫn đầu của một thương hiệu du lịch quốc gia.

Không chỉ ghi dấu với hiệu quả kinh doanh vượt trội, Saigontourist Group còn là lực đẩy quan trọng trong hành trình lan tỏa hình ảnh du lịch TP.HCM và Việt Nam, thông qua hoạt động xúc tiến, liên kết điểm đến và tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Giai đoạn 2020-2025, Saigontourist Group được lãnh đạo TP.HCM giao chủ trì thực hiện các chương trình liên kết thúc đẩy phát triển du lịch vùng giữa TP.HCM và các tỉnh miền Đông - Tây Nam Bộ, miền Bắc, miền Trung... Song song, doanh nghiệp hiện diện tại hàng trăm sự kiện xúc tiến trong và ngoài nước, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với du khách toàn cầu.

Nhiều chương trình quảng bá được triển khai tại thị trường trọng điểm châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Nổi bật trong đó là đồng tổ chức Vietnam Phở Festival qua các năm: 2023 tại Nhật Bản, 2024 tại Hàn Quốc và 2025 tại Singapore. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tham gia quảng bá du lịch tại Lễ hội Việt Nam - TP.HCM tổ chức tại tỉnh Aichi (Nhật Bản) năm 2025, lan tỏa hình ảnh văn hóa và du lịch Việt Nam ra quốc tế.

Bên cạnh hoạt động xúc tiến, Saigontourist Group liên tục đầu tư phát triển chuỗi sản phẩm và sự kiện mang đậm bản sắc Việt. Phải kể đến chương trình Đường hoa Nguyễn Huệ, được triển khai liên tục từ năm 2004 đến nay, đã trở thành lễ hội văn hóa lớn của TP.HCM và Việt Nam mỗi dịp vui xuân đón Tết cổ truyền. Hay Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group - sự kiện thường niên được phát triển thành “thương hiệu” văn hóa có sức lan tỏa trong nước lẫn quốc tế, nhiều năm liền nhận giải “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất thế giới” và “Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á”.

Từ nền tảng đó, vào năm 2025, tập đoàn đưa tinh hoa ẩm thực Việt ra thế giới khi tổ chức phiên bản quốc tế cho Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Saigontourist Group - Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), thu hút hơn 100.000 lượt khách tham dự, góp phần quảng bá sâu rộng bản sắc Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Song hành với vai trò doanh nghiệp chủ lực của ngành du lịch, Saigontourist Group bền bỉ theo đuổi hoạt động vì cộng đồng như một phần trong chiến lược phát triển dài hạn. Dấu ấn xuyên suốt là chương trình “Saigontourist Group vì cộng đồng”, với loạt sáng kiến thiết thực được triển khai trên phạm vi cả nước như xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng… Với chương trình “Phở yêu thương”, tập đoàn đưa những suất phở nghĩa tình đến với người lao động, bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia.

Được duy trì từ năm 2006 đến nay, “Giải golf Saigontourist Group vì cộng đồng” cũng đóng góp nguồn lực đáng kể cho các chương trình an sinh xã hội. Thông qua đó, tập đoàn trao tặng hàng chục nghìn suất học bổng dành cho học sinh, sinh viên hiếu học có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí; xây nhà tình nghĩa; xây cầu nông thôn, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa… Tất cả được triển khai rộng khắp, lan tỏa giá trị nhân văn một cách bền bỉ và thiết thực.

Tiếp nối kỷ nguyên vươn mình với 5 trụ cột chiến lược

Bước vào kỷ nguyên mới trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, Saigontourist Group hiểu rõ việc đổi mới không phải là lựa chọn, mà trở thành yêu cầu tất yếu để tồn tại và phát triển.

Theo ông Trương Đức Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Saigontourist Group, 50 năm phát triển là hành trình đáng tự hào, song cũng đầy thách thức, đòi hỏi nỗ lực không ngừng để thích ứng và bứt phá. Những phần thưởng, danh hiệu đạt được không chỉ là sự ghi nhận mà còn đi kèm trách nhiệm lớn lao trong giai đoạn phát triển mới.

Đi từ nhận định đó, tập đoàn đưa ra định hướng chiến lược đến năm 2035 dựa trên năm trụ cột cốt lõi: Chuyển đổi toàn diện - từ tư duy quản trị đến mô hình kinh doanh và cách tạo ra giá trị vượt trội; tăng tốc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh; đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng xanh, duy trì tốc độ phát triển hai con số gắn với trách nhiệm xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường; tinh gọn bộ máy, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường liên kết trong hệ thống, liên kết vùng, liên kết quốc tế, để tạo ra chuỗi giá trị và tăng sức cạnh tranh.

Hòa nhịp hành trình phát triển bền vững cùng Việt Nam - thịnh vượng về kinh tế, đậm đà bản sắc văn hóa và vững vàng trong hội nhập, hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước sẽ tiếp tục được nối dài, củng cố vị thế “cánh chim đầu đàn” của Saigontourist Group, góp phần đưa du lịch Việt Nam khẳng định dấu ấn trên bản đồ toàn cầu.

“Chúng tôi đã hội đủ sức mạnh nội sinh sau 50 năm. Với truyền thống được hun đúc, Saigontourist Group sẽ tiếp tục vươn mình, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành du lịch và kinh tế - xã hội của đất nước”, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định.