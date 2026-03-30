Corporate Retreat - xu hướng thuê trọn resort cho đối thoại chiến lược

Ngày càng nhiều doanh nghiệp chuyển từ team building truyền thống sang corporate retreat - nơi hội họp, đào tạo và nghỉ dưỡng được kết hợp trong cùng một hành trình.

Xu hướng này kéo theo nhu cầu tìm kiếm những điểm đến biệt lập, nơi thiên nhiên, sự riêng tư và trải nghiệm cá nhân hóa góp phần nâng cao chất lượng kết nối đội ngũ.

Corporate retreat trên đảo biệt lập: Lựa chọn cho những hành trình khác biệt

Tại Việt Nam, không dễ để tìm thấy một hành trình corporate retreat vừa biệt lập, vừa đủ trọn vẹn về trải nghiệm. Ở Nha Trang, chỉ một số ít khu nghỉ dưỡng nằm tách biệt hoàn toàn trên vịnh Ninh Vân như An Lâm Retreats Ninh Vân Bay sở hữu điều kiện tự nhiên và không gian đủ riêng tư để tạo nên một hành trình retreat đúng nghĩa.

Giữa thiên nhiên nguyên sơ và không gian tách biệt, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mở ra một cách tiếp cận mới cho corporate retreat, nơi công việc và trải nghiệm hòa quyện trong cùng một hành trình. Ảnh: An Lâm Retreats Ninh Vân Bay.

Một buổi họp chiến lược nhìn ra vịnh biển vào ban sáng, buổi chiều chèo kayak giữa làn nước yên ả và khép lại ngày bằng bữa tối bên bờ biển mở ra trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ... corporate retreat không còn là chuyến đi đơn thuần, mà trở thành một hành trình kết nối.

Nằm biệt lập trong vịnh Ninh Vân và chỉ có thể tiếp cận bằng hành trình 15 phút đi tàu cao tốc, An Lâm Retreats Ninh Vân Bay mở ra một khoảng tách biệt đủ để nhịp sống chậm lại, nơi sự tập trung và kết nối diễn ra một cách tự nhiên.ư

Các hoạt động đội nhóm được thiết kế riêng theo mong muốn, mang đến trải nghiệm kết nối ý nghĩa và giàu cảm hứng.

Đồng thời, trải nghiệm cao cấp cũng trở nên gần gũi hơn khi được đặt trong một bối cảnh hài hòa về chi phí. Bên cạnh đó, xu hướng thuê trọn khu nghỉ dưỡng cũng ngày càng phổ biến, cho phép các chương trình được thiết kế linh hoạt và đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho những cuộc thảo luận chiến lược.

Không gian hội họp giữa thiên nhiên, mở ra đa dạng trải nghiệm

Khơi mở mọi giác quan và bước ra khỏi những không gian quen thuộc, vịnh Ninh Vân hiện ra với vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh tại.

Tại đây, mỗi sự kiện không chỉ được tổ chức, mà được dẫn dắt một cách tự nhiên giữa thiên nhiên, nơi ánh sáng, gió biển và nhịp điệu chậm rãi cùng góp phần tạo nên một trải nghiệm khác biệt. Các không gian được thiết kế theo hướng mở, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tận dụng ánh sáng tự nhiên và gió biển để tạo nên cảm giác dễ chịu.

Không gian hội họp giữa thiên nhiên vịnh Ninh Vân, nơi sự sáng tạo và thư giãn cùng song hành. The Jetty, Beach House và The Beach Bar & Deck phù hợp các sự kiện 40-250 khách. Ảnh: An Lâm Retreats Ninh Vân Bay.

Với sự chăm chút tinh tế, từng chi tiết được sắp đặt hài hòa để mỗi khoảnh khắc trở nên đáng nhớ theo cách rất riêng. Song song đó, hệ thống trang thiết bị hiện đại từ màn hình LED, âm thanh chuyên nghiệp đến các setup linh hoạt được tích hợp một cách tinh gọn, đáp ứng linh hoạt nhu cầu hội họp và đào tạo, trong khi vẫn giữ trọn sự cân bằng cũng như cảm xúc của không gian.

Khi mỗi corporate retreat mang một câu chuyện riêng

Tại Đông Nam Á, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến cho các chương trình corporate retreat, nhờ sự hài hòa giữa thiên nhiên, khí hậu nhiệt đới và hệ thống khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Các hoạt động wellness vừa tăng cường thể chất cho nhân viên, vừa kết nối tập thể hiệu quả. Ảnh: An Lâm Retreats Ninh Vân Bay.

Bên cạnh đó, những chương trình được thiết kế riêng cho từng tổ chức cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thay vì các khuôn mẫu sẵn có, mỗi hành trình retreat được cá nhân hóa để phản ánh văn hóa, mục tiêu và nhịp điệu riêng của từng doanh nghiệp.

Sau những giờ làm việc, đội ngũ có thể tham gia các hoạt động như yoga, thiền chuông, đạp xe, picnic bên suối, trekking đến mũi An Lâm hoặc các trải nghiệm trên biển như chèo kayak, đi tàu catamaran ngắm hoàng hôn… Tất cả tạo nên sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi trong suốt hành trình.

Biệt thự hướng biển góp phần hoàn thiện trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên nguyên sơ. Ảnh: An Lâm Retreats Ninh Vân Bay.

Một trong những chương trình tiêu biểu gần đây là corporate retreat của Rajiv Talreja, nhà sáng lập tổ chức giáo dục Quantum Leap, hoạt động tại nhiều quốc gia. Đội ngũ đã lựa chọn An Lâm Retreats Ninh Vân Bay cho hành trình kết hợp giữa đào tạo và nghỉ dưỡng.

“Chúng tôi cần một không gian đủ tách biệt để đội ngũ có thể tập trung hoàn toàn, nhưng cũng đủ đặc biệt để mỗi người đều có một trải nghiệm đáng nhớ. Thiên nhiên tại vịnh Ninh Vân và khả năng thiết kế chương trình linh hoạt của khu nghỉ dưỡng là những yếu tố quan trọng trong lựa chọn của chúng tôi”, đại diện Quantum Leap chia sẻ.

Với lợi thế về cảnh quan nguyên sơ và không gian biệt lập, những điểm đến như An Lâm Retreats Ninh Vân Bay đang dần định hình cách tiếp cận mới cho corporate retreat, nơi công việc và trải nghiệm được đan xen trong cùng một hành trình.

