Conviction 2026 thúc đẩy thị trường tài sản số Việt Nam

Conviction 2026 cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM (VIFC) được kỳ vọng tạo “cú hích” cho thị trường tài sản số Việt Nam, thu hút dòng vốn quốc tế và kết nối cộng đồng startup.

Ngày 10/3, báo Người Lao Động tổ chức talkshow trực tuyến với chủ đề "Trung tâm Tài chính Quốc tế TPHCM: Cú hích nào cho thị trường tài sản số Việt Nam?". Sự kiện có sự tham gia của đại diện Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), đại diện ngân hàng Nam Á, Phó chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM cùng đại diện ban tổ chức Conviction.

Tại chương trình, các diễn giả đã thảo luận về vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM trong việc hình thành hệ sinh thái cho thị trường tài sản số tại Việt Nam. Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction cũng trở thành điểm sáng cho hệ sinh thái nhờ có sự phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Dòng vốn quốc tế đang quan tâm đến thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản số, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) được kỳ vọng đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng hạ tầng và cơ chế vận hành cho lĩnh vực này. Theo đại diện cơ quan điều hành, trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện quy chế hoạt động và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại TP.HCM trong thời gian tới.

Song song với việc xây dựng hành lang pháp lý, VIFC cũng định hướng phát triển các hạ tầng công nghệ phục vụ thị trường, bao gồm hệ thống giám sát bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng đăng ký thành viên và các hệ thống vận hành tài sản số dựa trên công nghệ blockchain.

Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ra mắt ngày 11/2. Ảnh: Bloomberg.

“Hiện nay cơ quan điều hành vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và hoàn thiện các khuôn khổ pháp lý cần thiết để có thể chính thức vận hành đầy đủ. Khi các quy chế được phê duyệt, thị trường tài sản mã hóa sẽ có điều kiện để triển khai thí điểm và phát triển một cách đồng bộ”, thạc sĩ Nguyễn Trúc Vân, đại diện Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam, cho biết.

Đồng quan điểm, ông Phạm Phước Nguyên, đại diện ban tổ chức Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction, cho rằng sự xuất hiện của VIFC và các cơ chế pháp lý đi kèm không chỉ mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư mà còn có thể mở ra dòng vốn lớn từ các quỹ đầu tư nước ngoài, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hình thành hệ sinh thái tài chính số bền vững tại Việt Nam.

“Các quỹ và dự án quốc tế đang quan sát Việt Nam và chờ những sản phẩm về tài sản số đầu tiên đi vào hoạt động. Chỉ cần một ứng dụng thành công, đây sẽ là tín hiệu kích hoạt để dòng vốn lớn bắt đầu chảy vào thị trường”, ông Nguyên nói.

“Điểm chạm” cho ngành blockchain Việt Nam

Chia sẻ tại talkshow, ông Phạm Phước Nguyên cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thu hút dòng vốn quốc tế vào lĩnh vực tài sản số và công nghệ blockchain. Tuy nhiên, để thị trường thực sự bứt phá, điều quan trọng là phải hình thành các nền tảng kết nối giữa cộng đồng nhà đầu tư, startup và các tổ chức trong ngành.

Trong bối cảnh đó, những sự kiện quy mô lớn được xem là chất xúc tác quan trọng giúp hệ sinh thái phát triển. Ông Nguyên cho biết nhiều hội nghị blockchain trên thế giới không chỉ là nơi trao đổi chuyên môn mà còn đóng vai trò như “vườn ươm” cho các dự án mới, nơi các startup có thể tiếp cận quỹ đầu tư và đối tác chiến lược.

Chính vì vậy, các sự kiện như Conviction 2026 được kỳ vọng góp phần xây dựng hệ sinh thái kết nối cho ngành tài sản số tại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hơn về tiềm năng của thị trường trong nước.

“Các sự kiện lớn trong lĩnh vực fintech và tài sản số thường đóng vai trò như một ‘vườn ươm’ kết nối startup với các quỹ đầu tư. Đây là nơi các dự án có thể gặp gỡ nhà đầu tư, tìm kiếm cơ hội hợp tác và giúp dòng vốn lưu chuyển hiệu quả hơn trong hệ sinh thái”, ông Nguyễn Phước Nguyên, đại diện ban tổ chức Ngày hội Công nghệ TP.HCM - Conviction, chia sẻ.

Theo ông, nếu xây dựng được chuỗi sự kiện công nghệ và tài chính có quy mô lớn trong khu vực tương tự Singapore, Việt Nam có thể từng bước định vị mình như một điểm đến mới của cộng đồng tài chính số tại châu Á. Ông Nguyên cho biết ban tổ chức Conviction 2026 sẵn sàng hợp tác cùng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC), các đối tác trong và ngoài nước để xây dựng nền tảng cho ngành blockchain và tài sản số tại Việt Nam.

Tiền đề cho sự trở lại của Conviction 2026

Conviction 2025, sự kiện từng thu hút hơn 26.000 lượt đăng ký, 5.000 lượt tham dự thực tế trong 2 ngày, cùng sự góp mặt của hơn 150 diễn giả và 100 đơn vị tham gia triển lãm. Sự kiện đã tạo ra không gian trao đổi chuyên môn xoay quanh đề xuất khung pháp lý cho lĩnh vực tiền mã hoá, mang đến giải pháp ứng dụng blockchain vào thực tiễn, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp công nghệ cùng cộng đồng nhà đầu tư và lãnh đạo các hệ sinh thái trên toàn cầu.

Tiếp nối thành công đó, Conviction 2026 sẽ mở rộng các tham luận chuyên sâu sang các chủ đề vĩ mô, dự kiến như lộ trình Việt Nam hướng đến Trung tâm tài chính Quốc tế (IFC) gồm phát triển thị trường vốn, token hóa tài sản (RWAs), đối thoại chính sách trong lĩnh vực tài sản số, stablecoin trong thanh toán và quyết toán xuyên biên giới, ứng dụng AI trong tài chính, quản trị rủi ro, mô hình sandbox và thử nghiệm chính sách có kiểm soát…

Theo đại diện Chi hội Blockchain TP.HCM, với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Chi hội và Hội Truyền thông - Điện tử TP.HCM sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ, hướng đến xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững chắc. Sự phối hợp này không chỉ tạo nền tảng cho Conviction 2026 mà còn góp phần đưa TP.HCM trở thành đô thị tiên phong trong ứng dụng và quản trị công nghệ mới.

Conviction 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện công nghệ trọng điểm của thành phố, vừa mang tính học thuật, chuyên môn, vừa thúc đẩy hợp tác công - tư trong lĩnh vực blockchain, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu đưa TP.HCM trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.