Công viên 744 tỷ đồng ở Hà Nội xây xong bỏ hoang, cỏ mọc um tùm

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội ) có tổng vốn đầu tư 744 tỷ đồng , khởi công từ quý II/2016 và sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến năm 2024 mới chính thức đưa vào hoạt động.

Dự án rộng 32 ha, gồm hồ nước tối thiểu 19 ha và 8,7 ha cây xanh. Nằm cạnh các tổ hợp hiện đại như Keangnam, The Manor, Golden Palace cùng nhiều trụ sở Trung ương, nơi đây từng được kỳ vọng là không gian công cộng sôi động, điểm nhấn cảnh quan đô thị.

Thế nhưng, thực tế lại trái ngược, biến công viên thành biểu tượng của sự lãng phí và trì trệ.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, chỉ sau một năm khánh thành, công viên và hồ điều hòa CV1 đã nhanh chóng xuống cấp, hoang hóa, cỏ dại mọc um tùm.

Một góc của mặt hồ điều hoà nổi lềnh phềnh cá chết, bốc mùi hôi thối.

“Chỗ cá chết này đã nằm đây cả tuần mà không thấy ai dọn. Mỗi khi chúng tôi đi tập thể dục hay câu cá gần khu vực này, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rất khó chịu”, một người dân phản ánh.

Những thùng rác lẽ ra phải được bố trí rải rác quanh công viên, nhưng thực tế lại bị dồn tập trung về một góc.

Vì vậy, rác thải bị vứt ngổn ngang khắp công viên, thậm chí có cả bát hương bị ném xuống hồ nước.

Mặt hồ điều hòa, chiếm phần lớn diện tích công viên, đang bị rác thải trôi dạt về một góc, làm ô nhiễm nguồn nước. Một người dân sống trong khu vực cho biết: "Dự án công viên hơn 700 tỷ đồng mà để nhếch nhác, cỏ dại mọc um tùm thế này thì thật lãng phí. Ban ngày còn có vài người tập thể dục, nhưng ban đêm thì không ai dám tới gần".

Khu vui chơi trẻ em vắng bóng người, bị cỏ dại phủ kín, khiến không gian trở nên hoang tàn, hiu quạnh.

Đường đi bên trong khu vực công viên, cỏ dại mọc cao quá đầu người.

Anh Long, cư dân sống tại một chung cư gần công viên CV1, chia sẻ: "Trước đây cuối tuần tôi thường đưa gia đình ra đây vui chơi, nhưng giờ cây cỏ mọc um tùm, không ai dọn dẹp, rác thải vứt bừa bãi nên tôi ít đưa con ra hơn. Tôi ở đây từ năm 2019, chờ mãi hồ điều hòa mới hoàn thành, vậy mà nay lại dần hoang hóa, ô nhiễm, thật quá lãng phí".

Nhiều ghế ngồi trong công viên bị bỏ không, chất đống vào một góc vì hầu như không có người sử dụng.

Đài phun nước ngưng hoạt động, để lại một bể nước ô nhiễm.

Mới vận hành được một năm, tuy nhiên nhiều thiết bị chiếu sáng đã hỏng hóc.

Cổng chính của công viên biến thành nơi đỗ xe, ghế đá được chắn giữa lối vào cổng công viên để ngăn xe ôtô vào bên trong.

Dự án Công viên và hồ điều hòa CV1 được triển khai theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Công trình do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng đầu tư xây dựng, sau đó bàn giao cho thành phố quản lý.

Trước tình trạng nhiều công viên xuống cấp, bỏ hoang hoặc chậm triển khai, ngày 4/6, Thường trực HĐND TP Hà Nội tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, đầu tư, cải tạo và xây dựng mới hệ thống công viên, vườn hoa trên toàn thành phố.

Tại đây, Thường trực HĐND đề nghị UBND TP rà soát toàn bộ hệ thống công viên, vườn hoa theo Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời cập nhật, điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

Với các công viên chuyên đề, dự án công viên quy mô lớn còn chậm tiến độ, thành phố cần có giải pháp xử lý dứt điểm, tăng cường kêu gọi xã hội hóa đầu tư, đảm bảo quyền lợi và không gian sống của người dân.