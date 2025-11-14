Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công ty thép của Vingroup thay sếp, tăng vốn lên 15.000 tỷ

  • Thứ sáu, 14/11/2025 11:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

VinMetal bất ngờ nâng vốn điều lệ lên 15.000 tỷ đồng và thay tổng giám đốc. Lãnh đạo mới của doanh nghiệp là một nhân sự cấp cao của Thép Pomina.

VinMetal nằm trong top 3 doanh nghiệp thép có vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Ảnh: VIC.

Phòng Đăng ký kinh doanh TP Hà Nội vừa cấp đăng ký thay đổi doanh nghiệp cho CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal ngày 12/11, ghi nhận mức vốn điều lệ tăng từ 10.000 tỷ lên 15.000 tỷ đồng.

Với quy mô vốn mới, VinMetal bước lên nhóm doanh nghiệp có năng lực tài chính mạnh hàng đầu, vượt mặt nhiều tên tuổi lớn như Hoa Sen, Nam Kim, Pomina hay VNSteel. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn còn cách xa so với hai trụ cột đầu ngành thép Việt Nam là Formosa Hà Tĩnh và Hòa Phát.

Không chỉ tăng vốn, VinMetal còn có biến động ở thượng tầng lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Việt Quang.

Ông Sĩ có hơn 3 thập kỷ kinh nghiệm trong ngành thép, hiện giữ vai trò Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT Thép Pomina. Ông đồng thời là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động.

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10 với vốn điều lệ ban đầu 10.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm Tập đoàn Vingroup nắm 98% vốn, tương đương 9.800 tỷ đồng; 2 cổ đông cá nhân là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người sở hữu 1% vốn điều lệ, tương đương 100 tỷ đồng.

Ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng là 2 con trai của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Ngoài VinMetal, 2 con trai của vị tỷ phú giàu nhất Việt Nam cũng góp vốn tại một số công ty khác thuộc hệ sinh thái Vingroup như VinSpeed, VinEnergo, VinMotion, VinRobotics...

Theo công bố, VinMetal sẽ tập trung sản xuất các dòng thép dân dụng trong xây dựng; thép cán nóng, thép cường độ cao, thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện và hạ tầng giao thông tốc độ cao. Trong đó, các sản phẩm chủ lực gồm thép tấm và thép dập thân xe chất lượng cao, thép ray và thép kết cấu cầu - cảng - đường sắt đạt tiêu chuẩn quốc tế, hướng tới thay thế nguồn nhập khẩu và từng bước xuất khẩu ra khu vực.

Vingroup cho biết việc thành lập công ty sản xuất thép trước hết nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho các lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn như bất động sản Vinhomes, sản xuất xe điện VinFast… Bên cạnh đó, Vingroup cũng hướng tới chủ động nguồn cung thép chất lượng cao cho các dự án công nghiệp, năng lượng, giao thông đang được nghiên cứu, đề xuất xây dựng, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong dài hạn, công ty đặt mục tiêu trở thành đơn vị dẫn đầu trong sản xuất thép xanh trên thị trường nội địa, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon và tái sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo, góp phần thúc đẩy công nghiệp luyện kim nói riêng, cũng như công nghiệp nặng tại Việt Nam phát triển.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

  • Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen

    Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh tôn, thép với gần 40% thị phần tôn và gần 20% thị phần ống thép trên cả nước, đồng thời là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

    • Thành lập: 2001
    • Sáng lập: Lê Phước Vũ
    • Mã cổ phiếu: HSG

    Website

