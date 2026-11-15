Công ty mẹ Facebook bị phạt

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italy cho biết đã phạt Meta Platforms 805 triệu euro (887 triệu USD) liên quan vi phạm về truy cập dữ liệu người dùng.

Tại Italy, trẻ em dưới 14 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ để lập tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, cơ quan chức năng Italy kết luận Meta - công ty mẹ của Facebook, Instargram, Threads - đã truy cập ảnh và video từ khoảng 20 triệu người dùng Android tại nước này thông qua một tính năng trên ứng dụng Facebook.

Cụ thể, tính năng quét và tự động đề xuất đăng các nội dung từ kho thư viện trên thiết bị di động đã trở thành “vỏ bọc hoàn hảo” để công ty khai thác dữ liệu người dùng mà không cần sự đồng thuận rõ ràng.

Đối mặt với cáo buộc từ cơ quan chức năng, Meta cho biết tập đoàn có thời hạn 60 ngày để vô hiệu hóa tính năng này theo quy định và bắt buộc phải xin phép người dùng trước khi tiếp cận kho lưu trữ cá nhân.

Đối mặt với phán quyết từ cơ quan chức năng, người phát ngôn của Meta cho biết công ty sẽ kháng cáo, kịch liệt phản đối quyết định này và cho rằng mức phạt đưa ra là “không tương xứng”.

Phía Meta khẳng định đây chỉ là “một tính năng đơn giản giúp người dùng dễ dàng chia sẻ ảnh và video trên Facebook. Tính năng này chỉ hoạt động khi người dùng đã tự cấp quyền trên thiết bị, và họ hoàn toàn có quyền thay đổi bất cứ lúc nào trong phần cài đặt.

Cơ quan chức năng Italy cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2025 đã làm rõ một điểm quan trọng: hành vi truy cập trái phép này không bao gồm việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện các mô hình AI, điều mà Meta cũng luôn một mực phủ nhận.

Dù vậy, cơ quan chức năng nước này vẫn duy trì sự cảnh giác khi tuyên bố bảo lưu quyền đánh giá riêng đối với tính năng lưu trữ đám mây mới của Meta. Tính năng này cho phép xử lý nội dung từ thư viện ảnh của người dùng trên nền tảng dự trữ đám mây.