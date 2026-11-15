Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Công ty mẹ Facebook bị phạt

  • Chủ nhật, 15/11/2026 16:32 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cơ quan bảo vệ dữ liệu của Italy cho biết đã phạt Meta Platforms 805 triệu euro (887 triệu USD) liên quan vi phạm về truy cập dữ liệu người dùng.

Tại Italy, trẻ em dưới 14 tuổi cần có sự đồng ý của cha mẹ để lập tài khoản mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, cơ quan chức năng Italy kết luận Meta - công ty mẹ của Facebook, Instargram, Threads - đã truy cập ảnh và video từ khoảng 20 triệu người dùng Android tại nước này thông qua một tính năng trên ứng dụng Facebook.

Cụ thể, tính năng quét và tự động đề xuất đăng các nội dung từ kho thư viện trên thiết bị di động đã trở thành “vỏ bọc hoàn hảo” để công ty khai thác dữ liệu người dùng mà không cần sự đồng thuận rõ ràng.

Đối mặt với cáo buộc từ cơ quan chức năng, Meta cho biết tập đoàn có thời hạn 60 ngày để vô hiệu hóa tính năng này theo quy định và bắt buộc phải xin phép người dùng trước khi tiếp cận kho lưu trữ cá nhân.

Đối mặt với phán quyết từ cơ quan chức năng, người phát ngôn của Meta cho biết công ty sẽ kháng cáo, kịch liệt phản đối quyết định này và cho rằng mức phạt đưa ra là “không tương xứng”.

Phía Meta khẳng định đây chỉ là “một tính năng đơn giản giúp người dùng dễ dàng chia sẻ ảnh và video trên Facebook. Tính năng này chỉ hoạt động khi người dùng đã tự cấp quyền trên thiết bị, và họ hoàn toàn có quyền thay đổi bất cứ lúc nào trong phần cài đặt.

Cơ quan chức năng Italy cho biết cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2025 đã làm rõ một điểm quan trọng: hành vi truy cập trái phép này không bao gồm việc sử dụng dữ liệu để huấn luyện các mô hình AI, điều mà Meta cũng luôn một mực phủ nhận.

Dù vậy, cơ quan chức năng nước này vẫn duy trì sự cảnh giác khi tuyên bố bảo lưu quyền đánh giá riêng đối với tính năng lưu trữ đám mây mới của Meta. Tính năng này cho phép xử lý nội dung từ thư viện ảnh của người dùng trên nền tảng dự trữ đám mây.

Công ty mẹ Facebook sắp thực hiện thương vụ lịch sử

Meta Platforms - công ty mẹ của Facebook, Instargram, Threads - vừa công bố kế hoạch huy động vốn cho đợt phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử công ty.

18:53 27/10/2026

8.000 nhân viên Meta sắp mất việc

Tập đoàn công nghệ Meta Platforms dự kiến triển khai đợt sa thải quy mô lớn đầu tiên trong năm vào ngày 20/5, đồng thời các đợt cắt giảm tiếp theo có thể diễn ra trong nửa cuối năm.

15:15 20/4/2026

Nền kinh tế với độ mở lớn như Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động từ xu hướng kinh tế thế giới. Trong thế giới kinh doanh phức tạp và thay đổi liên tục hiện nay, việc cập nhật kiến thức và hiểu biết về các xu hướng kinh doanh trên thế giới trở thành nhu cầu cấp thiết. Để độc giả có thể tiếp cận những tri thức kinh tế quốc tế mới nhất, Tri Thức - Znews giới thiệu Tủ sách kinh tế thế giới với những cuốn sách và câu chuyện kinh doanh trên thế giới.

Trần Linh

facebook Facebook meta italy xử phạt dữ liệu

  • Facebook

    Facebook

    Facebook là công ty đa quốc gia của Mỹ sở hữu mạng xã hội trực tuyến cùng tên, sáng lập bởi Mark Zuckerberg. Tháng 6/2017, Facebook công bố có hơn 2 tỉ người mỗi tháng dùng sản phẩm mạng xã hội của họ. Ngoài ra, công ty còn mua lại các sản phẩm phổ biến của giới trẻ khác như Instagram (mạng xã hội chia sẻ hình ảnh), Whatsapp (tin nhắn).

    Bạn có biết: Facebook mở đầu là một phiên bản "Hot or Not" (một ứng dụng so sánh sắc đẹp) của Đại học Harvard với tên gọi Facemash.

    • Thời gian thành lập: 04/02/2004
    • Người sáng lập: Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes
    • Trụ sở chính: Menlo Park, California, Mỹ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý