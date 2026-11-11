Công ty mẹ ChatGPT lỗ gần 11 tỷ USD

Doanh thu OpenAI tăng khoảng 50% trong quý III/2026, lên 10 tỷ USD. Tuy nhiên, khoản lỗ hoạt động tiếp tục phình to.

OpenAI đang chịu khoản lỗ lên tới gần 11 tỷ USD. Ảnh: Carlos Barria/Reuters.

OpenAI ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu đáng kể trong quý III/2026, nhưng kết quả kinh doanh vẫn cực kỳ ảm đạm. Theo tài liệu được công ty chia sẻ với các nhà đầu tư, doanh thu OpenAI đạt 10 tỷ USD , tăng khoảng 50% so với quý trước. Dù vậy, khoản lỗ hoạt động cũng tăng từ 10,1 lên 10,9 tỷ USD .

OpenAI đang cải thiện tốc độ tăng trưởng, nhưng chưa thể chuyển hóa doanh thu thành hiệu quả tài chính tương xứng. Trong khi đó, Anthropic, nhà phát triển Claude, tiếp tục tạo khoảng cách đáng kể về doanh thu và khả năng kiểm soát thua lỗ.

Anthropic đạt doanh thu 17 tỷ USD trong quý III và ghi nhận khoản lỗ hoạt động 567 triệu USD . Con số này thấp hơn đáng kể so với mức lỗ 10,9 tỷ USD của OpenAI. Tuy nhiên, cách tính kết quả kinh doanh của hai công ty có sự khác biệt.

Cụ thể, khi tính khoản lỗ, OpenAI không tính chi phí trả thù lao cho nhân viên bằng cổ phiếu, trong khi Anthropic vẫn đưa khoản này vào chi phí hoạt động. Theo một nguồn tin chia sẻ với tờ WSJ, riêng khoản thù lao bằng cổ phiếu của OpenAI đã lên tới 2,6 tỷ USD trong quý III. Vì vậy, hai con số thua lỗ không hoàn toàn có thể so sánh trực tiếp.

Dù khoản lỗ tiếp tục tăng, OpenAI đã cải thiện biên lợi nhuận hoạt động điều chỉnh từ -150% trong quý II xuống còn -109% trong quý III. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh thu đang tăng nhanh hơn mức thua lỗ tương ứng.

OpenAI đang tham vọng chen chân vào thị trường doanh nghiệp, vốn đang được Anthropic nắm giữ. Ảnh: Anthropic.

OpenAI hiện tập trung mở rộng thị trường doanh nghiệp - lĩnh vực Anthropic đang có lợi thế. Công ty đã giảm giá các mô hình AI mới nhất nhằm thu hút khách hàng và gia tăng thị phần. OpenAI cũng tuyển dụng Dali Rajic vào vị trí giám đốc doanh thu, với nhiệm vụ phát triển mảng kinh doanh này.

Ở mảng người dùng cá nhân, số người trả phí ChatGPT đã tăng lên khoảng 100 triệu, tương đương 8,5% tổng số người dùng hoạt động hàng tuần. Tỷ lệ này cho thấy OpenAI đang đạt được một số tiến triển trong việc chuyển người dùng miễn phí sang trả phí.

Công ty cũng triển khai quảng cáo trên ChatGPT từ đầu năm nay và kỳ vọng nguồn thu mới sẽ góp phần cải thiện biên lợi nhuận. Tuy nhiên, chưa có số liệu cụ thể về kết quả kinh doanh của mảng quảng cáo.

OpenAI đang tìm cách lấy lại đà cạnh tranh trước Anthropic, sau khi đối thủ vượt lên về doanh thu trong năm nay nhờ sức hút của công cụ lập trình Claude Code.

Một số dữ liệu bên thứ ba cho thấy OpenAI đã thu hẹp khoảng cách với Anthropic trong quý III, khi một số doanh nghiệp bắt đầu tìm kiếm lựa chọn có chi phí hợp lý hơn Claude.

Áp lực doanh số còn đến từ thị trường vốn. Cả OpenAI và Anthropic đều chịu ảnh hưởng từ đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ gần đây. Trong vòng gọi vốn mới nhất, OpenAI huy động được chưa bằng một nửa mục tiêu ban đầu 30 tỷ USD và vẫn đang tìm thêm nhà đầu tư để hoàn tất vòng vốn.

Anthropic cũng đang hướng tới mức định giá 1.330 tỷ USD khi niêm yết cổ phiếu, thấp hơn con số khoảng 2.000 tỷ USD từng được đề cập vài tháng trước, theo Wall Street Journal.

OpenAI đang chuẩn bị đưa cổ phiếu lên sàn trong năm 2027. Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, công ty cần chứng minh đà tăng trưởng hiện tại có thể đi cùng khả năng kiểm soát chi phí tốt hơn.