Công ty lữ hành nói có gần 800 khách Đài Loan bị 'bỏ rơi' ở Phú Quốc

Đại diện Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Việt Nam Winner cho biết số lượng khách phía công ty Đài Loan "bỏ lại" lên đến gần 800 người.

Liên quan đến vụ việc gần 300 du khách Đài Loan bị "bỏ rơi" tại Phú Quốc, trao đổi với Tri thức - Znews, ông Hà Tuấn Minh, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner tại Phú Quốc, khẳng định có đến gần 800 khách có mặt tại Phú Quốc hôm 9/2. Bên phía công ty Winner chỉ hỗ trợ 292 người quay về Đài Loan vào ngày 14/2.

"Chúng tôi tạm ứng trước số tiền khoảng 3 tỷ đồng , hỗ trợ 292 hành khách Đài Loan về nước an toàn. Số còn lại là thuộc nhóm đoàn khách khác. Tổng cộng có khoảng hơn 750 khách lên máy bay về nước hôm 14/2. Cá nhân, tổ chức nào là người hỗ trợ họ về nước tôi không rõ", ông Minh trả lời Tri thức - Znews.

Trước đó, tối ngày 15/2, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang, đã ký văn bản báo cáo xác minh vụ việc gần 300 khách Đài Loan bị "bỏ rơi" tại Phú Quốc hôm 9/2.

Đoàn khách đã được hỗ trợ về nước theo đúng lịch trình dù vẫn nợ tiền vé máy bay. Ảnh: Focus Taiwan.

Theo báo cáo, công ty Winner có biên bản xác nhận hợp đồng với ông ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 12/9/2023.

Đến ngày 24/1, công ty Winner gửi 10 bảng báo giá cho 10 đoàn khách đến Công ty We Love Tour (đính kèm bản tiếng Trung). Tuy nhiên, do 2 công ty không thống nhất theo thỏa thuận. Ngày 31/1, công ty Winner đơn phương gửi bản thông báo dừng cung cấp dịch vụ và không nhận được phản hồi từ phía Công ty We Love Tour.

Song, dù đã gửi thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng, phía công ty Winner vẫn giữ tiền cọc trước đó là 700.000 Đài tệ (khoảng 546 triệu đồng), nhận vào ngày 18/01/2024 (đính kèm bản thỏa thuận tiếng Trung). Đồng thời vẫn tiến hành phục vụ đoàn khách và thu phí dịch vụ.

Theo Thanh tra Sở Du lịch Kiên Giang, việc làm này của công ty Winner đã vi phạm quy định khi kinh doanh dịch vụ lữ hành:“Không có hợp đồng lữ hành với doanh nghiệp, khách du lịch hoặc đại diện của khách du lịch theo quy định.”

Vì vậy, Thanh tra Sở quyết định kiến nghị xử phạt hành chính công ty Winner số tiền là 30 triệu đồng.

Trả lời Tri thức - Znews về bản kiến nghị này, ông Hà Tuấn Minh bày tỏ sự phản đối trước quyết định của Sở. Ông cho biết nhằm giữ hình ảnh du lịch tại Phú Quốc , ông đã cố gắng hỗ trợ nhân đạo với số tiền khoảng 3 tỷ đồng . Quyết định này của Sở làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

"Tôi chưa biết có lấy lại được số tiền 3 tỷ đồng hay không. Sở đang nhận định chưa đúng. Chiều nay (ngày 16/2) tôi sẽ gửi văn bản kiến nghị đến Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang", ông Minh cho hay.