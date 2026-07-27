Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đồng hành cùng Sports Festival 2026

Việc đồng hành Sports Festival 2026 đánh dấu bước tiếp nối trong chiến lược trẻ hóa thương hiệu Bánh kẹo Hải Hà và gắn kết với thế hệ người tiêu dùng mới.

Là thương hiệu bánh kẹo Việt Nam có lịch sử hơn 66 năm hình thành và phát triển, Hải Hà ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ người dùng bằng sản phẩm chất lượng, hương vị quen thuộc và danh mục đa dạng. Với nền tảng uy tín xây dựng qua nhiều thập kỷ, Bánh kẹo Hải Hà không ngừng đổi mới để đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, đồng thời giữ vững giá trị cốt lõi đã tạo nên niềm tin của người dùng Việt.

Bên cạnh sản phẩm truyền thống, Hải Hà tiếp tục phát triển các thương hiệu chủ lực mang dấu ấn riêng trên thị trường. Nổi bật là Chip Chip - dòng kẹo dẻo quốc dân được đông đảo trẻ em và gia đình Việt yêu thích với hương vị đa dạng, hình ảnh trẻ trung hay Kami - bánh quy rong biển mang hương vị thơm ngon, giòn xốp, phù hợp với xu hướng ăn vặt hiện đại cùng LongPie - bánh mềm được nghiên cứu và cải tiến liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng. Những thương hiệu này đang góp phần trẻ hóa hình ảnh Hải Hà, mở rộng kết nối với thế hệ gen Z, gen Alpha.

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HaiHa Confectionery) chính thức là đối tác đồng hành của Sports Festival 2026.

Trong giai đoạn phát triển mới, Hải Hà tập trung đầu tư vào công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng danh mục thương hiệu, đồng thời đẩy mạnh chiến lược xây dựng hình ảnh theo hướng hiện đại, trẻ trung và giàu trải nghiệm. Song song với hoạt động kinh doanh, Hải Hà cũng tích cực đồng hành chương trình văn hóa, thể thao và giải trí nhằm tăng cường kết nối với người tiêu dùng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Việc đồng hành cùng Sports Festival 2026 là một phần trong chiến lược phát triển thương hiệu, hướng đến lan tỏa thông điệp về lối sống năng động, tinh thần đoàn kết và giá trị tích cực thông qua thể thao. Thương hiệu mong muốn tiếp thêm năng lượng cho các vận động viên, cổ động viên và hàng chục nghìn người tham dự sự kiện, đồng thời tạo nên trải nghiệm gần gũi và ý nghĩa với cộng đồng.

Đến với Sports Festival 2026, người tham gia sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá các sản phẩm nổi bật của Hải Hà như kẹo dẻo Chip Chip, bánh quy rong biển Kami, LongPie cùng nhiều dòng bánh kẹo được yêu thích. Đây không chỉ là hoạt động giới thiệu sản phẩm mà còn là dịp để Hải Hà tạo nên những trải nghiệm tương tác, kết nối cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi lứa tuổi.

Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HaiHa Confectionery) có gần 7 thập kỷ phát triển.

Thông qua Sports Festival 2026, Bánh kẹo Hải Hà khẳng định vị thế của thương hiệu Việt luôn đồng hành hoạt động vì cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong cách sống tích cực, nâng cao sức khỏe và kết nối các giá trị văn hóa - thể thao trong xã hội.