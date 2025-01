Công ty bất động sản thưởng Tết nhân viên bằng ôtô Mercedes, SH

Sau hai năm khó khăn, các doanh nghiệp bất động sản đều nhìn nhận năm 2024 đã đánh dấu sự phục hồi tích cực. Nhờ đó, họ cũng bắt đầu mạnh tay hơn trong việc chi thưởng Tết.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn G6, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho biết nhờ tình hình kinh doanh khởi sắc trong năm 2024, ông đã quyết định treo thưởng cao để khích lệ nhân viên.

Theo đó, giải thưởng lớn nhất dành cho nhân viên đạt doanh số là một chiếc ôtô Mercedes trị giá 2 tỷ đồng . Ngoài ra, còn có nhiều phần thưởng giá trị khác như xe máy SH và iPhone 16.

"Từ năm 2021 trở về trước, mỗi năm chúng tôi đều tổ chức các giải thi đua tương tự, nhưng năm 2022 và 2023 khó khăn nên không thể thực hiện", ông Quê nói.

Thưởng 1-4 tháng lương

Ông Quê cho biết từ tháng 8 năm nay, tình hình kinh doanh bất động sản đã có dấu hiệu phục hồi. Riêng doanh nghiệp ông đã bán được gần 100 sản phẩm tại Lào Cai và Phú Quốc trong vòng 5 tháng.

"Dù lợi nhuận chưa nhiều, doanh nghiệp đã cân đối được doanh thu và chi phí, không còn phải bù lỗ hoặc vay ngân hàng như giai đoạn 2022-2023. Việc tổ chức các giải thi đua sẽ tạo động lực cho nhân viên, mang đến một cái Tết ấm no và đặt nền tảng cho những thành công lớn hơn từ năm 2025 trở đi", ông nói thêm.

Thực tế, theo quy định, thưởng Tết không phải là khoản bắt buộc, song nhiều năm qua, các doanh nghiệp đều duy trì khoản này như phúc lợi dành cho lao động và thể hiện trách nhiệm xã hội.

Bà Lê Thị Thanh Hằng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Vietnam Groove cho biết đầu năm 2024, thị trường bất động sản còn yếu do ảnh hưởng từ các điều chỉnh kéo dài của năm 2022 và 2023.

Tuy nhiên, đến quý III và IV, tình hình cải thiện rõ rệt, khi nhiều dự án quan trọng được mở bán với tỷ lệ hấp thụ tốt. Đặc biệt, dự án The OpusK tại Thủ Thiêm đạt mức hấp thụ 100%. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể trong hai quý cuối năm.

Để tạo động lực cho nhân viên, năm nay, ngoài mức thưởng 1-4 tháng lương tùy hiệu suất cá nhân, công ty còn triển khai các chương trình thi đua với giải thưởng hấp dẫn như xe SH Italy, iPhone 16 và các chuyến du lịch nước ngoài.

"Dù mức thưởng chưa thể so sánh với giai đoạn hoàng kim 2019-2021, năm nay vẫn khá hơn nhiều so với 2023 - khi công ty buộc phải cắt giảm mọi chương trình thưởng và thi đua do tình hình kinh doanh quá khó khăn", bà Hằng chia sẻ thêm.

Trong khi đó, một chủ đầu tư nước ngoài cho biết có kế hoạch thưởng Tết cho nhân viên với mức trung bình 1-3 tháng lương tùy hiệu suất công việc. Đây là một trong số ít chủ đầu tư có kết quả kinh doanh khả quan với 3 dự án triển khai tại TP.HCM và Bình Dương đều ghi nhận thanh khoản tốt.

Một doanh nghiệp bất động sản khác ở TP.HCM, dù kết quả kinh doanh chỉ đạt 65-70% kế hoạch, cũng khẳng định sẽ cố gắng sắp xếp thưởng Tết cho nhân viên.

"Năm nào ổn sẽ thưởng nhiều, còn không tốt công ty vẫn cố gắng có một phần, tuỳ theo tình hình kinh doanh, nhưng chắc chắn sẽ có thưởng tháng 13", đại diện công ty này chia sẻ.

Tương tự, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh cũng nhìn nhận năm 2024 vẫn là một năm đầy thách thức với ngành địa ốc, song việc duy trì thưởng Tết đã là một nỗ lực lớn của doanh nghiệp.

"Năm nay, mức thưởng Tết dành cho cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp bao gồm lương tháng thứ 13 và quà Tết. Hy vọng rằng năm 2025, thị trường sẽ ổn định hơn và mức thưởng sẽ được cải thiện", bà nói thêm.

Đáng chú ý, tại Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết mức thưởng Tết Ất Tỵ 2025 cao nhất trong số hơn 2.000 doanh nghiệp báo cáo đến từ một doanh nghiệp FDI hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, lên đến 840 triệu đồng.

Quay lại quy mô nhân sự của những năm trước

Đại diện phần lớn doanh nghiệp bất động sản đều nhìn nhận năm 2024 ghi nhận sự phục hồi đáng kể của thị trường bất động sản, đặc biệt trong nửa cuối năm.

Với Vietnam Groove, bà Hằng nhìn nhận dù tình hình khả quan hơn, việc đạt được lợi nhuận thực sự vẫn là một thách thức lớn.

So với năm 2023, khi tình hình kinh doanh đặc biệt khó khăn, tất cả các sàn giao dịch thua lỗ và công ty phải cắt giảm tới 60% nhân sự, năm 2024 đã cho thấy sự cải thiện rõ rệt. Đầu năm, công ty bắt đầu tuyển dụng trở lại, hiện quy mô nhân sự đã quay về mức 100 người như đầu năm 2022, và dự kiến tăng thêm 20-30% trong thời gian tới.

Với tín hiệu khá tích cực nửa cuối 2024, bà Hằng cho rằng hoàn toàn có cơ sở để tin vào một bức tranh sáng trong năm 2025.

Từ góc độ hiệp hội, ông Quê cho rằng những thay đổi về pháp lý như Luật Đất đai, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Nhà ở, cùng với các Nghị định và Thông tư mới được ban hành, đã giúp tháo gỡ phần nào những vướng mắc trong thủ tục đầu tư.

Nhờ đó, nhiều dự án đã đủ điều kiện pháp lý để triển khai và mở bán, mang lại niềm vui không chỉ cho các chủ đầu tư mà còn cho các sàn môi giới và ngân hàng.

Ông nhận định khi niềm tin của nhà đầu tư được khôi phục và dòng tiền lưu thông, thị trường bất động sản cũng dần sôi động trở lại. Các giao dịch tăng lên, giúp chủ đầu tư có thêm nguồn vốn và các sàn môi giới bớt khó khăn.

"Mặc dù thị trường chưa phục hồi hoàn toàn so với giai đoạn trước quý I/2022, số lượng sàn môi giới và nhân viên kinh doanh đã khôi phục khoảng 50%, so với mức giảm 80% trong năm 2023", ông Quê cho hay.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Trịnh Thị Kim Liên, Giám đốc Kinh doanh CTCP Dịch vụ bất động sản Đất Xanh (Dat Xanh Services) cho biết "cuộc chiến" trên lĩnh vực môi giới bất động sản ngày càng khốc liệt. Nhiều sàn môi giới độc lập đang đối diện với áp lực cạnh tranh đến từ các sàn nội bộ của chủ đầu tư và cạnh tranh lẫn nhau để tiếp cận khách hàng.

"Trải qua giai đoạn tái cấu trúc, một số chủ đầu tư đang đẩy mạnh xây dựng đội ngũ môi giới nội bộ để sẵn sàng triển khai các dự án mới. Một số chủ đầu tư khác trước đây chỉ duy trì sàn nội bộ thì lại mở rộng liên kết đại lý để phối hợp tải hàng.

Việc nhiều chủ đầu tư lập thêm sàn môi giới nội bộ hoặc mở rộng liên kết đại lý là xu thế nhằm phục vụ cho kế hoạch bán hàng dài hạn, đồng thời đảm bảo tính chủ động về nguồn lực bán hàng, đảm bảo có thể triển khai kinh doanh đến sản phẩm cuối cùng của các dự án. Xu thế này đang được nhận diện rõ trong chu kỳ mới", bà Liên nói.

Theo bà, các đơn vị môi giới hàng đầu đang dần lấy lại vị thế sau giai đoạn khó khăn vừa qua. Đồng thời, thị trường cũng bắt đầu xuất hiện nhiều tên tuổi mới, những đơn vị này đã nhanh chóng thích nghi với bối cảnh mới và đang từng bước tiệm cận vị trí các doanh nghiệp môi giới bất động sản dẫn đầu.

"Thực tế cho thấy trong năm 2024, thị trường bất động sản ghi nhận nhiều dự án có số lượng đại lý và sàn F1 tham gia phân phối cao kỷ lục, với số lượng đạt 60-80 sàn phân phối cho cùng một dự án", bà Liên bổ sung.