Công trình sai phạm hơn 1.000 m2 ở Thủ Đức có liên quan Yeah1?

Báo cáo tài chính của Yeah1 ghi nhận hợp đồng xây lắp công trình nhà ở kết hợp văn phòng trị giá gần 143 tỷ đồng tại số 41-49 An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Ngày 22/5, Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức ban hành quyết định tước giấy phép xây dựng 4,5 tháng đối với chủ đầu tư công trình số 41-49 đường An Phú (phường An Phú, TP Thủ Đức) do phát sinh hơn 1.164 m2 diện tích sai phạm. Chủ đầu tư cam kết hoàn thành tháo dỡ phần công trình sai phép trong vòng 30 ngày.

Trước đó, UBND phường An Phú cho biết từ ngày 2/4 đến ngày 17/5 đã phối hợp với Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức 7 lần đến kiểm tra, lập biên bản ghi nhận sai phạm và yêu cầu ngưng thi công. Tuy nhiên, cư dân xung quanh phản ánh công trình vẫn được tiếp tục triển khai, thậm chí đi vào hoạt động như một phim trường.

Điều đáng nói, trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của CTCP Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) có đề cập đến Hợp đồng Xây dựng số 08/HĐXD-1Studio ngày 22/11/2023 với CTCP Quảng cáo Bồ Công Anh về việc xây lắp công trình "nhà ở kết hợp văn phòng" tại địa chỉ 41-49 An Phú, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Tổ hợp phim trường - trung tâm sự kiện - livestream chuẩn quốc tế?

Báo cáo cho biết giá trị hợp đồng xây dựng gần 142,8 tỷ đồng . Trong đó, tính đến ngày 31/3 vừa qua, Yeah1 đã trả trước cho CTCP Quảng cáo Bồ Công Anh tổng số tiền 44,5 tỷ đồng .

CTCP Quảng cáo Bồ Công Anh có địa chỉ tại số 3/11 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, do ông Hoàng Hoài Sơn làm đại diện pháp luật. Ông Sơn đồng thời là chồng của bà Ngô Thị Vân Hạnh, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Yeah1 từ tháng 9/2023.

Thực tế, hồi giữa tháng 5, Yeah1 đã công bố thông tin khu tổ hợp phim trường - trung tâm sự kiện - livestream chuẩn quốc tế với tên gọi 1Studio dự kiến đi vào hoạt động vào cuối quý II/2024.

"Với diện tích hơn 3.000 m2, khu tổ hợp sẽ là nơi sản xuất các nội dung chất lượng cao trong năm nay như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2024 và nhiều sự kiện, chiến dịch livestream khác của Yeah1", doanh nghiệp chia sẻ trên trang web chính thức.

Yeah1 nhấn mạnh khu tổ hợp này là bước đầu trong kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào mảng sản xuất nội dung chất lượng cao, nhằm tạo sức bật về mặt doanh thu và vị thế dẫn đầu trên thị trường cho tập đoàn.

Một nguồn tin cho biết từ ngày 16 đến ngày 21/5 mới đây, Yeah1 đã ghi hình chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 tại công trình này.

Tầng 5 của công trình 1 thuộc phạm vi xây dựng trái phép và đang chờ tháo dỡ được ghi nhận vào chiều 26/5. Ảnh: Quỳnh Danh.

Dù vậy, trả lời Tri thức - Znews tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 23/5, ông Cao Đoàn Việt Hùng - Phó chánh Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức cho biết công trình này chưa được đưa vào sử dụng, không xác định sai công năng như thế nào.

"Tuy nhiên, theo giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ, chủ đầu tư phải sử dụng theo giấy phép xây dựng là nhà ở riêng lẻ", ông Hùng nhấn mạnh.

Tại họp báo, ông cũng khẳng định sẽ báo cáo lãnh đạo UBND TP Thủ Đức về việc xử lý trách nhiệm cơ quan quản lý và tổ chức có liên quan dẫn tới xây dựng công trình sai phép này.

Theo ghi nhận vào sáng 27/5, việc tháo dỡ công trình diễn ra khá cầm chừng, chỉ có nhóm nhỏ công nhân làm việc. Riêng bên trong tầng 5 (khu vực thuộc diện tích xây dựng trái phép), công nhân vẫn xây thêm phần tường gạch.

Chủ đầu tư là cổ đông sáng lập công ty liên quan Yeah1

Như Tri thức - Znews đã thông tin trước đó, công trình này được UBND TP Thủ Đức cấp phép xây dựng ngày 18/3 cho chủ đầu tư là bà Nguyễn Diệp Anh.

Thực tế, bà Nguyễn Diệp Anh là cổ đông nắm giữ 51% vốn tại CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam. Đây vốn là doanh nghiệp thuộc CTCP Công nghệ Thương mại Giga1 - công ty con do Yeah1 sở hữu 100%.

Tuy nhiên, sau nhiều lần chuyển nhượng cổ phần, đến báo cáo tài chính quý I/2024, Yeah1 ghi nhận Netlink là công ty liên kết do doanh nghiệp sở hữu 35% cổ phần.

Đến ngày 19/4 vừa qua, HĐQT Yeah1 đã ban hành Nghị quyết thông qua việc nhận chuyển nhượng thêm 16% cổ phần của CTCP Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Netlink sẽ trở thành công ty con trực tiếp của Yeah1 với tỷ lệ sở hữu 51% trên vốn chủ sở hữu.

Hình ảnh ghi nhận ngày 23/5 và 26/5 cho thấy bên trong tầng 5 vẫn được xây thêm phần tường gạch dù chủ đầu tư đã bị tước giấy phép xây dựng và cam kết tháo dỡ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo giấy phép xây dựng, công trình số 41-49 đường An Phú là nhà ở riêng lẻ gồm ba phần: Công trình một có diện tích hơn 760 m2, 3 tầng; công trình hai có diện tích hơn 390 m2, một tầng; công trình 3 có diện tích hơn 285 m2, một tầng.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, công trình này đã phát sinh hơn 1.164 m2 diện tích sai phạm. Cụ thể, tại công trình 1, phần sân diện tích hơn 549 m2 với kết cấu cột thép, xà gồ sắt; phần ban công diện tích là 104 m2, cầu thang sắt từ tầng 1 đến tầng 4; xây dựng sai phép tầng 4, tầng 5 và lửng tại tầng 5 với tổng diện tích hơn 383 m2. Tại công trình 2, 3 phát sinh vi phạm là ban công với tổng diện tích 128 m2.

Giấy phép xây dựng cũng nêu rõ trường hợp chủ đầu tư sử dụng không đúng mục đích nhà ở riêng lẻ, phải liên hệ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xin đăng ký hoặc chuyển mục đích sử dụng theo quy định và thẩm định bản vẽ thiết kế xây dựng theo Nghị định 15/2021 của Chính phủ trước khi khởi công.

Thanh tra Xây dựng TP Thủ Đức và UBND phường An Phú chịu trách nhiệm phối hợp kiểm tra, nhắc nhở chủ đầu tư đảm bảo xây dựng đúng loại hình công trình nhà ở riêng lẻ, không sử dụng vào các mục đích như nhà thương mại, cho thuê... không sửa chữa, cải tạo nâng tầng công trình không phù hợp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn ngừa kịp thời những sai phạm trong quá trình xây dựng và xử lý theo quy định.

Về tình hình kinh doanh của Yeah1, doanh nghiệp vừa trải qua quý thứ hai liên tiếp lãi hơn chục tỷ đồng, sau khoảng thời gian dài lãi chỉ vài tỷ đồng hoặc lỗ. Cụ thể, trong quý I/2024, Yeah1 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 12 tỷ đồng , gấp 3 lần cùng kỳ.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 800- 1.100 tỷ đồng , tăng khoảng 94-167% so với năm liền trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 65- 105 tỷ đồng , cao hơn 145-296% so với kết quả năm 2023.

Liên quan đến biến động nhân sự, đến nay cả 2 nhà sáng lập là ông Đào Phúc Trí và ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống đều đã rời Yeah1.