Công thức giúp VinFast VF 8 chinh phục người mê cầm lái

VinFast VF 8 chinh phục người dùng nhờ sở hữu động cơ mạnh hơn 400 mã lực cùng hệ thống ADAS hỗ trợ người lái trên mọi cung đường.

Nhờ vậy, VinFast VF 8 được cả người dùng lẫn chuyên gia đánh giá là mẫu xe gia đình hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ D.

Chạy êm ái và thoải mái trên nhiều địa hình

Sau gần 3 tháng sử dụng VinFast VF 8 với hơn 4.000 km trên nhiều loại địa hình - từ cao tốc, quốc lộ, đường đèo đến đường đô thị - điều khiến anh Lê Đức Hiếu (Sơn La) hài lòng là cảm giác lái chắc chắn và sức mạnh của mẫu D-SUV điện nhà VinFast.

“Tôi thử chạy lên 120 km/h, xe vẫn êm ru và chắc nịch. Trên đường đèo dốc, VF 8 vượt những chiếc xe container theo cách khá nhẹ nhàng, an toàn và dứt khoát”, anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, khả năng tăng tốc của VF 8 ở chế độ Eco hoặc Normal tương đối ấn tượng. Khi chuyển sang chế độ Sport, xe mang đến cảm giác phấn khích. “Cảm giác ‘dính lưng’ là có thật ngay khi đạp ga”, vị chủ xe chia sẻ và đánh giá thông số của VF 8 là “hoàn toàn dư dả” cho điều kiện di chuyển ở Việt Nam.

VinFast VF 8 sở hữu công suất tối đa 402 mã lực.

Những cảm nhận này cũng tương đồng với đánh giá của reviewer Nguyễn Hùng Đăng Khoa (Vlog Xe). Theo anh Khoa, VF 8 sở hữu hệ truyền động thuộc nhóm mạnh hàng đầu phân khúc với 2 mô-tơ điện, công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn 620 Nm cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD (đối với bản Plus).

“VF 8 Plus mất khoảng 5,58 giây để tăng tốc từ 0 km/h lên 100 km/h. Nếu đặt lên bàn cân với những mẫu xe khoảng 1 tỷ đồng trên thị trường, đây có thể là ‘món hời’ xét trên tương quan giữa giá bán và hiệu năng”, anh Khoa đánh giá.

Giá thành hấp dẫn

Sau chuyến du lịch cùng gia đình đến Cát Bà, bên cạnh khả năng vận hành, anh Đặng Đình Tới (kênh Tới Tài Tử) ấn tượng với trải nghiệm mà hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS) mang lại.

“Xe có ADAS nên đi cao tốc khá nhàn và tăng thêm sự an toàn. Thực tế, những khoảnh khắc người lái mất tập trung vài giây cũng nguy hiểm. ADAS hỗ trợ giữ làn, giữ khoảng cách và giúp xe vận hành ổn định hơn”, anh Tới chia sẻ.

Đồng quan điểm, anh Lê Đức Hiếu đánh giá VF 8 tích hợp đầy đủ tính năng của chiếc xe sang đáng giá. Theo anh, sản phẩm sở hữu nhiều công nghệ nổi bật như cảnh báo chệch làn đường, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Mức giá niêm yết của VinFast VF 8 từ 898 triệu đồng.

Đặc biệt, nhờ chính sách ưu đãi từ VinFast, mẫu xe này đang dễ tiếp cận hơn rất nhiều. Cụ thể, hiện nay, VF 8 có giá niêm yết từ 898 triệu đồng - ngang tầm giá các dòng xe xăng hạng C - và được hỗ trợ mua trả góp với 0 đồng vốn đối ứng. Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của các dòng xe xăng VinFast có thể áp dụng thêm voucher tri ân với giá trị lên tới 80 triệu đồng, đưa giá thực tế của VF 8 xuống chỉ từ 818 triệu đồng.

Không dừng ở chi phí đầu tư ban đầu, VF 8 còn giúp người dùng tiết kiệm trong quá trình sử dụng. Chủ xe được miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029 (tối đa 10 lần/tháng). Chi phí bảo dưỡng xe điện cũng thấp hơn do không phải thay dầu động cơ hay bảo dưỡng nhiều hạng mục, cho phép chủ sở hữu tối ưu chi phí sở hữu xuyên suốt vòng đời xe.

Vừa mang đến trải nghiệm lái tốt mà vẫn đảm bảo an toàn, vừa là lựa chọn kinh tế tối ưu, VinFast VF 8 được nhiều chuyên gia và người dùng đánh giá là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc, đặc biệt với vai trò là xe di chuyển các hành trình dài.