Công nghệ SuperSteam 3.0 230 độ C mới trên bộ đôi Tineco

Ứng dụng công nghệ hơi nước nóng SuperSteam 3.0, thế hệ máy lau sàn mới của Tineco giúp làm mềm vết bẩn cứng đầu và hỗ trợ diệt khuẩn hiệu quả trên bề mặt sàn.

Tineco vừa chính thức giới thiệu 2 mẫu máy hút bụi lau sàn khô ướt thế hệ mới tại Việt Nam: Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam và Tineco Floor One S7 SuperSteam. Điểm nhấn đột phá trên cả hai thiết bị là công nghệ SuperSteam 3.0, đưa mức nhiệt hơi nước nóng HyperSteam lên tới 230 độ C.

Công nghệ SuperSteam 3.0 và cột mốc 230 độ C

Trên thị trường hiện nay, nhiệt độ hơi nước của các dòng máy hút giặt phổ thông dao động ở mức 100 độ C, trong khi phân khúc cao cấp đạt khoảng 180-200 độ C.

Mức nhiệt hơi nước nóng của bộ đôi máy hút bụi lau sàn Tineco mới có thể lên tới 230 độ C.

Với mức nhiệt 230 độ C, Tineco thiết lập chuẩn mực mới trong khả năng bóc tách vết bẩn. Hơi nước siêu nóng giúp phân rã nhanh chóng dầu mỡ khô bám, cặn bẩn lâu ngày và len sâu vào từng đường ron gạch - điều mà nước ở nhiệt độ thường khó xử lý trọn vẹn.

Ngoài ra, việc làm sạch bằng hơi nước nhiệt độ cao còn hỗ trợ hạn chế vi khuẩn và nấm mốc trên sàn cứng, mang lại không gian sống an toàn và vệ sinh hơn cho gia đình.

Tineco Floor One S9 Artist SuperSteam - chuẩn mực làm sạch cao cấp

Là dòng sản phẩm cao cấp nhất, Floor One S9 Artist SuperSteam được thiết kế hướng tới không gian sống hiện đại, đòi hỏi sự chỉn chu và tỉ mỉ. Thiết bị tích hợp hệ thống 8 tia phun hơi nước 230 độ C kết hợp con lăn chà đảo chiều, cùng lực hút ấn tượng lên tới 30.000 Pa và thiết kế chống rối tóc DualBlock.

S9 Artist SuperSteam trang bị cảm biến thông minh iLoop tự động điều chỉnh lực hút và lượng nước theo độ bẩn, đồng thời kết hợp nước điện phân để tối ưu hiệu quả diệt khuẩn.

Trải nghiệm vận hành được nâng tầm nhờ công nghệ trợ lực SmoothDrive ứng dụng AI di chuyển 360 độ, khả năng nằm phẳng 180 độ (thân máy cao 13 cm) và thiết kế tràn viền 3 cạnh giúp dễ dàng luồn sâu vào gầm nội thất và sát chân tường.

Floor One S9 Artist SuperSteam được thiết kế hướng tới không gian sống hiện đại.

Sau chu trình làm sạch, hệ thống FlashDry tự động giặt con lăn bằng nước nóng và sấy khô hoàn toàn trong 5 phút bằng khí nóng 110 độ C, kết hợp thanh khử mùi Anti-odor Stick ngăn mùi hôi bình nước bẩn tới 14 ngày. Máy sở hữu thời lượng pin tối đa 110 phút (35 phút ở chế độ hơi nước) nhờ công nghệ pin túi có tuổi thọ gấp 3 lần, hỗ trợ sạc nhanh chuẩn 2A.

Tineco Floor One S7 SuperSteam - sức mạnh hơi nước cho nhịp sống gia đình

Hướng đến nhu cầu dọn dẹp hàng ngày của gia đình với ngân sách hợp lý, Floor One S7 SuperSteam vẫn thừa hưởng trọn vẹn sức mạnh từ công nghệ SuperSteam 3.0 với 8 đầu phun hơi nước 230 độ C và con lăn đảo chiều, dễ dàng đánh bay vết dầu mỡ bếp và cặn bẩn ron gạch.

Thiết bị sở hữu lực hút 30.000 Pa, thiết kế chống rối DualBlock, khả năng nằm phẳng 180 độ tích hợp đèn LED soi bụi gầm tối và tính năng làm sạch sát 3 mặt cạnh.

Hệ thống tự rửa sấy FlashDry 110 độ C trong 5 phút cùng công nghệ MHCBS giúp con lăn luôn sạch sẽ trong quá trình lau. Máy hỗ trợ trợ lực SmoothDrive, cảm biến iLoop và thời lượng pin lên đến 110 phút ở chế độ yên tĩnh.

Theo ghi nhận của công ty nghiên cứu thị trường GfK trong giai đoạn tháng 7/2025 đến tháng 6/2026, Tineco khẳng định vị thế dẫn đầu khi chiếm 42,4% thị phần sản lượng và 43,8% thị phần doanh thu máy lau sàn khô ướt tại Việt Nam.