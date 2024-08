Công nghệ sơn của Nissan có thể giúp ôtô 'mát' hơn

Thực nghiệm cho thấy loại sơn của Nissan có thể giúp nhiệt độ bề mặt ôtô giảm 12 độ C, trong khi khoang lái cũng mát hơn 5 độ C so với khi dùng loại sơn thông thường.

Theo Carscoops, Nissan vừa bắt tay cùng Radi-Cool - một công ty Trung Quốc chuyên phát triển các sản phẩm hỗ trợ giảm nhiệt cho xe - nhằm tìm ra cách cải thiện khả năng cách nhiệt của lớp sơn ngoại thất trên ôtô. Nỗ lực tìm ra một loại sơn ngoại thất “mát hơn” được khởi động từ năm 2021, cho đến nay đã tiến hành phát triển và đánh giá hơn 100 mẫu sơn khác nhau. Vào tháng 11 năm ngoái, một nghiên cứu khả thi kéo dài 12 tháng đã được khởi động tại Ga hành khách quốc tế Tokyo ở sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản). Là một phần của nghiên cứu này, những chiếc xe Nissan NV100 thuộc đội dịch vụ mặt đất của hãng bay All Nippon Airways sẽ được phủ các lớp sơn khác nhau nhằm kiểm chứng mức độ hấp thụ nhiệt. Theo Carscoops, sân bay được xem là môi trường thực nghiệm lý tưởng khi muốn kiểm chứng hiệu năng của lớp sơn mới, chủ yếu nhờ không gian mở với các đường băng rộng. Nissan cho biết loại sơn mới đang chứng minh được phần nào tính hiệu quả. Khi đỗ cạnh nhau dưới ánh nắng trực tiếp, một chiếc Nissan NV100 được hoàn thiện bằng lớp sơn mới đã cho cảm giác mát ngay khi chạm tay vào. Theo Nissan, nhiệt độ bề mặt của chiếc xe van này đã giảm đến 12 độ C so với khi phủ lớp sơn thông thường. Đồng thời, nhiệt độ bên trong khoang nội thất của chiếc xe phủ lớp sơn mới cũng được báo cáo là thấp hơn khoảng 5 độ C so với khi sử dụng loại sơn thông thường. Được biết, một loại siêu vật liệu đã được Nissan ứng dụng trong thành phần sơn nhằm cải thiện khả năng làm mát. Cụ thể, một thành phần hạt trong loại sơn mới có thể giúp phản xạ các tia hồng ngoại gần (Near-Infrared Rays). Các tia này thường gây ra rung động ở cấp độ phân tử trong lớp sơn xe thông thường, dẫn đến hiện tượng tăng nhiệt. Trong khi đó, một loại hạt thứ hai được cho là có thể tạo ra sóng điện từ phản lại các tia nắng mặt trời, giúp nhiệt năng không thể hấp thụ vào xe và được trả ngược về bầu khí quyển. Theo Carscoops, một trong những rào cản để thương mại hóa loại sơn này là độ dày. Được biết, loại sơn làm mát do Nissan phát triển vẫn có độ dày cao hơn gấp 6 lần so với sơn ôtô thông thường. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết rất tự tin vào các ứng dụng trong tương lai, đồng thời kỳ vọng có thể sớm trình làng thêm nhiều tùy chọn màu sắc thay vì chỉ màu trắng như ở giai đoạn thử nghiệm hiện tại. Được biết, Nissan không phải là đơn vị duy nhất nghiên cứu loại công nghệ này. Một nhóm nghiên cứu thuộc đại học Purdue từng phát triển loại sơn màu trắng có khả năng phản xạ đến 97,9% quang năng và công bố thành quả vào năm 2022. Toyota từng thử nghiệm công nghệ sơn ngoại thất với tính năng làm mát thụ động, còn Hyundai cũng từng giới thiệu công nghệ màng làm mát Nano do hãng xe Hàn Quốc tự phát triển. Với nhu cầu làm mát xe, hiện nhiều chủ xe được khuyên nên tránh xa các tùy chọn sơn ngoại thất màu tối. Theo quan niệm thông thường, phủ một lớp sơn đen hoặc màu tối cho chiếc xe có thể khiến nhiệt độ khoang lái tăng nhanh dưới trời nắng. Sách hay đọc trên xe Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

