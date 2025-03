Công khai hồ sơ JFK và những sự kiện nổi bật tuần qua

Tượng Nữ thần Tự do phản chiếu trên phà Staten Island ở New York vào thứ ba, ngày 18/3. Ngày 16/3, Nghị sĩ người Pháp Raphael Glucksmann đã tuyên bố rằng nước Mỹ không còn đại diện cho những giá trị khiến Pháp tặng bức tượng này vào năm 1886 và kêu gọi mang nó trở về quê hương. Đáp lại, Nhà Trắng đã lên án lời kêu gọi trả lại tượng Nữ thần Tự do của ông Glucksmann, cho rằng Pháp nên "biết ơn" Mỹ vì đã giúp họ không phải nói tiếng Đức.