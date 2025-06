Cộng đồng mạng săn tìm cuốn sách bí ẩn của V (BTS)

Bức ảnh nam ca sĩ V (BTS) cầm một cuốn sách đang lan truyền trên các mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ ngay lập tức tìm ra đó là một tác phẩm được yêu thích tại xứ tỷ dân.

Hình ảnh nam ca sĩ V đang cầm cuốn sách The Kitchen of 16 Nights. Ảnh: Thv.

Trong một bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, nam ca sĩ V (Kim Taehyung) - thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS - đã khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao khi xuất hiện trong bộ quân phục, tay cầm một cuốn sách giữa thời gian nghỉ phép nghĩa vụ quân sự hiếm hoi.

Bức ảnh nhanh chóng được lan truyền rộng rãi vì sự tò mò xoay quanh cuốn sách mà anh đang đọc. Ngay lập tức, các diễn đàn, mạng xã hội tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia và nhiều quốc gia khác bùng nổ với câu hỏi: "Cuốn sách V đang cầm là gì?".

Không mất quá nhiều thời gian, cư dân mạng đã tìm ra danh tính của cuốn sách: The Kitchen of 16 Nights (tạm dịch: 16 bữa ăn cuối cùng) của tác giả Mao Wu - một cây bút người Trung Quốc đang sinh sống tại Tokyo. Mặc dù không phải là một tác phẩm nổi đình đám ở quốc tế nhưng việc được V lựa chọn đọc trong thời gian nghỉ ngơi đã đẩy cuốn sách lên tâm điểm chú ý của nhiều người. Những từ khóa liên quan như “V BTS book”, “The Kitchen of 16 Nights” hay “book held by Kim Taehyung” liên tục được tìm kiếm trên các nền tảng như X, Naver.

Cuốn sách The Kitchen of 16 Nights hiện chỉ có phiên bản tiếng Trung và Hàn. Ảnh: Amazon.

The Kitchen of 16 Nights là tuyển tập truyện ngắn mang màu sắc hiện thực huyền ảo, lấy bối cảnh một nhà hàng kỳ bí bên bờ sông Vương Xuyên có tên "Hell’s Kitchen". Tại đây, các linh hồn ghé đến trước khi bước qua cầu Nại Hà. Họ kể lại hồi ức đậm sâu nhất của cuộc đời mình, sau đó, Mạnh Bà chế biến cho họ bữa ăn cuối cùng. Bữa ăn giúp các linh hồn này sống lại khoảnh khắc đáng nhớ nhất trước khi ký ức hoàn toàn bị xóa nhòa.

Trên nền tảng trực tuyến Douban, nhiều độc giả Trung Quốc đều đánh giá cao cuốn sách này. Các yếu tố kỳ ảo được kết hợp một cách hài hòa khiến người đọc không cảm thấy sợ hãi. Mỗi câu chuyện ngắn trong cuốn sách lại mang một thông điệp riêng. Một độc giả Trung Quốc kể: “Cuốn sách này đã nằm trên bàn làm việc của tôi suốt một thời gian dài cho đến khi một đồng nghiệp cầm nó lên đọc. Sau đó, tôi bị cuốn hút…”.

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ hy vọng cuốn sách sẽ sớm được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác. Hiện tại, tác phẩm mới chỉ có hai bản dịch chính thức bằng tiếng Trung và tiếng Hàn.

Một tài khoản trên Threads có tên magic.21.box viết: “Cuốn sách được viết bởi một tác giả người Trung nhưng rất đậm phong cách văn học Nhật Bản. Dường như tôi đã thấy các câu chuyện lấy bối cảnh một nhà hàng đặc biệt như này ở đâu đó”. Tài khoản naver loveTaehyung từ Hàn Quốc chia sẻ: “Nam ca sĩ V đang đọc cuốn sách The Kitchen of 16 Nights của tác giả Mao Wu. Cuốn sách được ra mắt đã lâu nhưng tôi không hề biết nó”.

Người hâm mộ tại Indonesia, Việt Nam, cũng như các quốc gia nói tiếng Anh đã lên tiếng kêu gọi các nhà xuất bản mua bản quyền để có thể tiếp cận tác phẩm một cách dễ dàng hơn. Nhiều bình luận trên TikTok, Threads và X cho thấy sự háo hức của độc giả toàn cầu.