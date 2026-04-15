Công bố quyết định của Hải Phòng về công tác cán bộ

  • Thứ tư, 15/4/2026 12:22 (GMT+7)
Ông Hoàng Văn Thực - Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng. Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó chánh Văn phòng UBND, được giao Quyền Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định phân công, điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thực - Thành ủy viên, Chánh văn phòng UBND thành phố, giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hiến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, ông Hoàng Văn Thực là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến cơ quan cấp tỉnh, thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Hoàng Văn Thực tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Văn Thực - Chánh Văn phòng UBND thành phố được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

UBND thành phố Hải Phòng công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc giao quyền Chánh văn phòng UBND TP Hải Phòng đối với ông Nguyễn Hoàng Long - Phó chánh Văn phòng cho đến khi kiện toàn chức danh Chánh Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Anh Quân - Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đánh giá, ông Nguyễn Hoàng Long là cán bộ được đào tạo bài bản, rèn luyện, trải qua nhiều vị trí công tác và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ông Hoàng Văn Thực (trái) và ông Nguyễn Hoàng Long (phải) nhận nhiệm vụ mới.

Ông Lê Anh Quân tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Hoàng Long sẽ phát huy được kinh nghiệm, năng lực, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng UBND thành phố đoàn kết, phát huy thành tích, truyền thống vẻ vang, kế thừa những phong trào, kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo điều hành hiệu quả các hoạt động của thành phố trong thời gian tới.

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

Hải Phòng Hải Phòng Chánh Văn phòng UBND ông Hoàng Văn Thực ông Đỗ Mạnh Hiến

