Phân công nhiệm vụ các lãnh đạo Thành ủy TP.HCM

Thường trực Thành ủy TP.HCM thống nhất phân công các lãnh đạo trong Thường trực Thành ủy theo dõi, chỉ đạo theo thẩm quyền đối với nhiều nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới.

Ngày 10/4, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có thông báo kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang về một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thường trực Thành ủy TP.HCM chủ trì Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, ngày 1/4. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, được giao chủ trì, chỉ đạo việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thành lập Ban Chỉ đạo Nghiên cứu phát triển thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt và các nhóm nghị định hướng dẫn thi hành có liên quan.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, được giao tập trung chỉ đạo, bảo đảm tiến độ khởi công các công trình, dự án trọng điểm vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng, mở rộng Không gian Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.HCM, bảo đảm hoàn thành trước ngày 2/9.

Ông cũng được giao chỉ đạo rà soát, phân công lại nhiệm vụ của các Phó chủ tịch UBND TP.HCM theo hướng chuyên sâu, xuyên suốt từng lĩnh vực cụ thể, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Nghiên cứu triển khai các chính sách miễn vé xe buýt và miễn phí hạ tầng cảng biển cho người dân, doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, tồn đọng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, được phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng rà soát, tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2026 đối với các dự án đầu tư trì trệ, kéo dài trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, chỉ đạo, giám sát việc triển khai Đề án chỉnh trang đô thị, khu vực nhà trên và ven sông, kênh, rạch trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2025-2030, bảo đảm hiệu quả, đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, được giao chỉ đạo, đôn đốc, giám sát việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, bổ sung đội ngũ giáo viên các cấp, hướng đến mục tiêu đến năm học 2027-2028 bảo đảm đủ trường lớp cho học sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học ca 3 trên địa bàn thành phố.

Ông cũng theo dõi, chỉ đạo, giám sát chương trình nhà ở, lưu trú cho công nhân thuê; việc thực hiện các chính sách của thành phố về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi. Đồng thời theo dõi, chỉ đạo các đề xuất hợp tác, hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trên tinh thần thực chất, hiệu quả.

Ông Đặng Minh Thông, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, được giao chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị về quản lý, khai thác hiệu quả quỹ nhà, đất công, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”...

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tham mưu, xây dựng Đề án sắp xếp báo chí thành phố. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy nghiên cứu, thành lập 2 đảng bộ trực thuộc Thành ủy gồm Đảng bộ các trường đại học và Đảng bộ các đơn vị y tế; tiếp tục tập trung rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và đáp ứng yêu cầu nhân sự cho nhiệm kỳ tới.