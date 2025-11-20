Công bố Quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ tại Ninh Bình

Ngày 20/11, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ đối với Công an tỉnh Ninh Bình.

Tới dự có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ Bộ Công an đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa; Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Lãnh đạo Bộ Công an trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Cù Quốc Thắng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an chúc mừng 2 đồng chí được tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Đối với đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, trong quá trình đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và Ninh Bình, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ; chú trọng giữ vững an ninh chính trị, đấu tranh với các đối tượng chống đối; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm và kéo giảm tội phạm trên địa bàn…

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an phát biểu tại buổi lễ.

Với những đóng góp xuất sắc, đồng chí được Chủ tịch nước, Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình tặng nhiều Huân chương, Bằng khen; được phong danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị đồng chí trên cương vị mới, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo đối với Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng chí Thứ trưởng Công an cũng nhấn mạnh, Thượng tá Cù Quốc Thắng, sinh năm 1982, quê Phú Thọ, có trình độ Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị; đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng như Trưởng phòng, Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí là cán bộ có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, năng lực lãnh đạo và quản lý vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đối với đồng chí trong nhiệm vụ quan trọng tại địa phương; thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí lãnh đạo chủ chốt không là người địa phương. Đây cũng là chủ trương lớn nhằm đào tạo, rèn luyện, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ lãnh đạo qua nhiều địa bàn công tác khác nhau.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm đề nghị Thượng tá Cù Quốc Thắng, trên cương vị mới, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong; cùng tập thể Công an tỉnh đoàn kết, đổi mới, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí cần tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hiện đại; siết chặt kỷ luật, nâng cao hiệu quả công tác, cải cách hành chính và phục vụ nhân dân.

Trước mắt, phải chỉ đạo bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, nhất là về công tác dân tộc, tôn giáo; triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để phục vụ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt là Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh cần đoàn kết, hỗ trợ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.