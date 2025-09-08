Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

  • Thứ hai, 8/9/2025 15:41 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định số 2286-QĐNS/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Duong Trung Y hoc vien anh 1

Phó giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý. Ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm lại Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định của Ban Bí thư cho Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, nhất là về công tác tổ chức và xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ở bất kỳ công việc nào cũng thể hiện tốt vai trò hạt nhân, tạo ra bước chuyển biến tích cực, được sự tín nhiệm cao.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm lại là điều rất vinh dự cho cá nhân Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý. Ông mong muốn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý sẽ kế thừa và tiếp tục rèn luyện, có nhiều sáng kiến trong những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong công tác nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Giang.

