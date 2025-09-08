Công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh công bố Quyết định số 2286-QĐNS/TW của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
|
Phó giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý. Ảnh: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm lại Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Quyết định của Ban Bí thư cho Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý là cán bộ lãnh đạo được đào tạo bài bản, nhất là về công tác tổ chức và xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ qua, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, ở bất kỳ công việc nào cũng thể hiện tốt vai trò hạt nhân, tạo ra bước chuyển biến tích cực, được sự tín nhiệm cao.
Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm lại là điều rất vinh dự cho cá nhân Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý. Ông mong muốn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý sẽ kế thừa và tiếp tục rèn luyện, có nhiều sáng kiến trong những nhiệm vụ mới, đặc biệt trong công tác nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phó giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý sinh năm 1971, quê quán tỉnh Bắc Giang.
“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.
Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.