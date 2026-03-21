Công bố danh sách chính thức Đại biểu Quốc hội khóa XVI

  • Thứ bảy, 21/3/2026 16:30 (GMT+7)
Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

dai bieu anh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu kết luận phiên họp chiều 21/3. Ảnh: Quochoi.vn.

Chiều nay 21/3 tại Trung tâm Báo chí của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trân trọng giới thiệu kết quả bầu cử và danh sách đầy đủ những người trúng cử tại đây.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước hôm 15/3.

Theo báo cáo tổng hợp sau bầu cử, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại. Bốn địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Nhân ngày toàn dân đi bầu cử 15/3, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có bài viết về sự kiện chính trị trọng đại này.

16:32 19/3/2026

https://nhandan.vn/cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-post949938.html

Báo Nhân dân

đại biểu BCQG XVI Nguyễn Thị Thanh Trúng cử Đại biểu Quốc hội

    Ủy ban Bầu cử TP.HCM khẳng định, với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định với mức tín nhiệm cao, kết quả này đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyền làm chủ của nhân dân.

