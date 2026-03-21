Công bố danh sách chính thức Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã công bố danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều nay 21/3 tại Trung tâm Báo chí của Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trên cả nước hôm 15/3.

Theo báo cáo tổng hợp sau bầu cử, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68% và không có đơn vị nào phải tổ chức bầu lại. Bốn địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử ra mình và của nhân dân cả nước; là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội chịu trách nhiệm trước cử tri và trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Đại biểu Quốc hội bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Quốc hội.