Công an xác minh vụ nam sinh bị bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

  • Thứ ba, 2/12/2025 15:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Một clip xuất hiện trên mạng xã hội An Giang ghi lại cảnh nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn ép vào đường vắng, đánh đập và làm nhục bằng cách nhét băng vệ sinh vào miệng. Nhà trường xác định vụ việc vượt quá thẩm quyền và chuyển cơ quan công an xử lý.

Hình ảnh nam sinh H. ở An Giang bị nhóm bạn hành hung và nhét băng vệ sinh vào miệng. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 2/12, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang làm rõ vụ việc nam sinh bị nhóm bạn hành hung và nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.


Theo báo cáo ban đầu của Trường THPT Hòn Đất, chiều 22/11, em Đ.N.Q.H. và Đ.N.Q.D. (lớp 10A9) cùng một số học sinh khác đã đón đường em V.X.H. (lớp 10A8) trên quốc lộ 80, chặn đầu xe và hành hung. Hai học sinh Q.H. và D. trong cặp, ép nạn nhân chạy vào đường kênh vắng để đánh.

Tại đây, nhóm này dùng nón bảo hiểm và tay đánh vào đầu H. Trong lúc đó, em Q. D. vừa quay clip vừa dùng băng vệ sinh bạn.

Ngày 24/11, Hiệu trưởng Trường THPT Hòn Đất đã yêu cầu em Q.H. và Q.D. viết tường trình, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, vượt quá thẩm quyền xử lý của nhà trường, Ban giám hiệu đã báo cáo và đề nghị công an xã vào cuộc.

Nhà trường cho biết, đã phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh để động viên tinh thần em H., giúp em ổn định việc học. Các học sinh liên quan được tiếp tục đến lớp trong khi chờ kết luận điều tra của công an để có hướng xử lý phù hợp.

Đến nay, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ.

