Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Công an xác minh vụ học sinh bị bắt sang Campuchia 'đòi tiền chuộc'

  • Thứ năm, 18/12/2025 12:40 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Bố của một học sinh cấp 3 ở Đồng Tháp trình báo Công an việc con trai mình bị bắt sang Campuchia làm việc, muốn đưa con về phải chuyển số tiền hơn 100 triệu đồng.

H. gọi điện về nhà. Ảnh chụp màn hình clip gia đình cung cấp.

Ngày 18/12, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin gia đình trình báo vụ việc báo bắt cóc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp). Nạn nhân trong tin báo bị bắt cóc là em T.D.H. (SN 2008), học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Trước đó, ngày 30/11/2025, ông Hồ Cẩm Dồi (SN 1961, ngụ phường Cao Lãnh) tới Công an Đồng Tháp trình báo việc con trai là em T.D.H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia, các đối tượng đòi 106 triệu đồng để đưa H. về.

Ông Dồi cho biết, thời gian gần đây, H. buồn chuyện gia đình nên muốn nghỉ học tìm việc làm. Trưa 29/11, mộtc chiếc ôtô không rõ biển số đến nhà chở H. đi. Tối cùng ngày, ông Dồi nhận được thông tin H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia, các đối tượng bắt cóc yêu cầu gia đình chuyển 106 triệu đồng để chuộc H. về.

Ông Dồi cũng cung cấp đoạn video H. dùng tài khoản Zalo gọi về thông báo gia đình sẽ ở làm việc, nhờ gia đình liên hệ nhà trường bảo lưu kết quả học tập, sau 1 năm H. trở về học tiếp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp đơn vị, lực lượng liên quan và nhà chức trách Campuchia để phối hợp xác minh, điều tra.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp nhận định, chưa có cơ sở chứng minh việc “bị bắt cóc đưa sang Campuchia và " như thông tin của gia đình cung cấp. Do đó, vụ việc tiếp tục được điều tra, xác minh làm rõ.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/cong-an-xac-minh-vu-hoc-sinh-bi-bat-sang-campuchia-doi-tien-chuoc-post1805673.tpo

Tiền Phong

lừa đảo campuchia Đồng Tháp Zalo công an xác minh lừa đảo

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

    Website

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý